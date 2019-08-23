港股直擊 即巿股評

美國指標國債孳息曲線再倒掛，三大指數個別發展。港股料今早續於兩萬六關和10天線(25842點)水平爭持。

道指表現反覆，早段曾升186點，其後倒跌103點，收市升49點，報26252點；標普500指數跌0.05%；納指跌0.36%。

特朗普在Twitter表示，美國經濟表現佳，只要聯儲局進一步減息，增長就可能創紀錄。他又指，作為美國競爭對手的德國以負息發債，聯儲局則拒絕大幅減息而令美國因強美元處於競爭劣勢。

美國費城聯儲總裁哈克和堪薩斯城聯儲總裁喬治均表示，聯儲局現時沒有減息刺激經濟的必要。相反，達拉斯聯儲總裁卡普蘭對進一步減息持開放態度，稱局方有責任避免經濟弱化。

債市方面，10年期美債息一度報1.594厘，低於2年期債息的1.598厘，再出現孳息曲線倒掛。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美兩國副主管級別貿易代表周三進行有建設性的電話會議，而華府計劃9月將進行一輪面對面的會談。

美國上周首次申請失業救濟人數減少1.2萬，報20.9萬人，低於估計21.6萬人。8月Markit製造業PMI初值49.9，低於7月50.4；8月服務業PMI初值50.9，較7月53下降。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報56.76元，較本港收市低0.09元；騰訊(00700)ADR收報330.08元，低0.92元；國壽(02628)ADR收報18.14元，無升跌；中海油(00883)ADR收報11.42元，低0.08元；中石油(00857)ADR收報3.83元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.62元，低0.03元；中移動(00941)ADR收報65.91元，低0.34元；聯通(00762)ADR收報7.87元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.52元，無升跌。

ADR港股比例指數報25950，較港昨日收市低98點。夜市期指收報25972點，較昨日恒指收市低水77點。恒指昨收報26048點，跌221點或0.84%，短期考驗10天線(25842點)支持力度。

焦點股份

友邦保險(01299)：中期純利按年增長1.32倍，每股中期息增加14%，派33.3港仙。按固定滙率計算，期內新業務價值增長兩成，至22.75億美元。

中國人壽(02628)：中期股東應佔溢利375.99億元人民幣，按年大增1.29倍，大致符合盈喜時之預測。

中信証券(06030)：中期盈利64.46億元人民幣，按年增長15.82%。

國泰君安(02611)：中期股東應佔溢利50.2億元人民幣，按年增長25.22%。

海螺(00914)：中期盈利按年增17.88%。

白雲山(00874：中期淨利潤25.48億元人民幣，按年下跌2.73%。

利豐(00494)：中期轉賺2053.2萬美元，中期息派1港仙，較去年同期3港仙，減少66.67%。

震雄集團(00057)：舉行股東周年大會，重選蔣志堅為董事的議案被否決，蔣志堅將按公司細則退任董事，並不再擔任董事局副主席。集團昨日中午發公告，注意到最近有多份新聞報道猜測公司進行私有化，而公司並無計劃考慮任何私有化方案，亦概無任何有關方案提呈予董事會。

新奧能源(02688)：半年股東應佔溢利33.62億元人民幣，按年增長88.66%。

海信家電(00921)：中期股東應佔溢利9.6億元人民幣，按年增長21.24%。

中石化(00386)、瑞聲(02018)、美團(03690)、招行(03968)、中金公司(03908)、中車時代(03898)、碧桂園服務(06098)、新城發展(01030)、新城悅服務(01755)、中國建築國際(03311)、紫金(02899)、招金(01818)、太保(02601)、人保(01339)、財險(02328)、眾安(06060)、金風(02208)、華潤燃氣(01193)、華晨(01114)、國藥(01099)和華電(01071)等將公布業績。

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