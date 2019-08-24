即巿股評 港股直擊 中國財經

港股上周四跌至24900點築底，當天即市回升，連漲3個交易日累積勁彈千點，但隨後走勢缺乏方向，恒指呈窄幅上落格局，昨於26000點爭持。不過，醫藥股近日一直保持強勢，一方面是個別企業公布佳績帶動，另一方面是內地發布新版醫保目錄利好所致。

中國儘管面對人口老化問題，但內地醫療能力逐步改善，內地居民對醫藥的需求持續增加，加上行業獲中央政策扶持，其業務防禦性相對高，令不少醫藥股的中期業績表現理想。

藍籌兼醫藥股龍頭的石藥集團(01093)，今年上半年純利按年增24.8%，總營業額上升27.6%， 當中創新藥產品實現銷售收入大幅提高55.4%，佔總收入比重由45.2%進一步擴至55%，同時抵消了仿製普藥產品收入增長疲弱的影響，整體成績相當對辦。

康哲藥業(00867)上半年收入僅升11.7%，但受惠毛利率顯著提升3.9個百分點至74.8%，純利增長22.2%，優於市場預期。

國家醫保局本周二(20日)公布新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，新版目錄共收載藥品2643個，包括西藥1322個、中成藥1321個(含民族藥93個)；中藥飲用片採用准入法管理，共納入892個。新版目錄將於明年1月1日起正式實施。

附【圖】所見，自2002年第一版國家醫保目錄出台以來，內地在2004年、2009年及2017年分別提出了3次修訂，每一次納入藥品都是以增量為主，由最初1488個增加到最新2643個。

過去多次修訂中，中成藥佔比都在逐步提升，最新增加148個藥品品種，當中中成藥有101個，西藥僅佔47個，顯示中央依然繼續大力發展中醫藥產業。

今次新增藥品主要覆蓋國家基本藥物、慢性病用藥、兒童用藥和癌症等重大疾病治療用藥等，反映當局比以往更加關注提升醫保基金的使用效益，所以藥企未來研發新產品必須關注循證醫學及產能效率的重點。

對於藥企來說，一方面，藥品被納入醫保目錄是值得高興，尤其是獨家產品入冊可在市場上打響名堂，刺激產品銷售量大幅增加，收入亦水漲船高；另一方面，中央的醫藥大方針始終是「帶量採購」，務求讓更多病人可以負擔得起用藥，或會要求目錄內的藥品降費，變相令利潤率下跌。

根據EJFQ FA+的資料，石藥預測市盈率為18.3倍，較中位數低0.7個標準差；下周三(28日)派成績表的藍籌醫藥股中國生物製藥(01177)，預測市盈率卻高達33.6倍，較中位數高1.5個標準差。

醫藥股已從低位顯著反彈，股價抽高後已不算便宜，甚至偏向昂貴，當市場逐步消化業績及政策利好消息後，不排除短期股價會有回吐壓力，不建議高追。

信報投資研究部

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