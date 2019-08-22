即巿股評 港股直擊

上月初接到前任靚靚秘書Winnie來電，話想入公用股煤氣(00003)作長線收息之用，托筆者若覺得啱價通知聲佢入貨，講明是私己錢唔比老公知，世上只有佢與我知道的，聽完此話理解為佢的錢就是我的錢，當然會打醒精神啦！昔日她為我處理工作亦算賣力，工作分數值亦有80分，若再加上她超高顏值就足可提升至九十分之高。

早於上月初已開始回落

回歸正軌説煤氣，本欄曾於五月尾文章寫過「煤氣留返比基金買」，當時收報19.74元、32倍市盈率，股價未曾除淨十送一紅股，若以除淨後計算應該是17.73元，隨後股價於七月初以18元創下52周新高，往後股價開始腳軟，本周二公布中期業績盈利跌18.8%，股價兩日就亦下跌近8.8%，現在市盈率跌至28.38倍，是否值得博入，筆者首先致電前秘書問她還想買入媒氣嗎？她回答不想買了！叻女！

送紅股只鏡花水月

根據煤氣解釋上半年主要因本港售氣量下跌2.4%，原因是餐飲業用量有所下降，因受本港政治氣氛影響，據資料顯示內地暫時八月份沒有旅行團來港，即內地訪港旅行團數降至0，而自由行旅客亦相信會急劇銳減，這些餐飲業幾可肯定進入寒冬，所以就算上半年內地售氣量按年升13%，但亦難掩本港售氣量的預期下跌，今天各大行紛紛調低煤氣的目標價，投資者若想撈㡳建議亦不必太急，因公用股中煤氣息率只2.2厘，而中電(00002)現有3.7厘、港燈(02638)有5.17厘，但論市盈率仍以煤氣最貴，近日藍籌股普遍公布業績亦要見光死，重磅友邦保險(01299)明日公布中期成績，今天亦已率先腳軟收報76.25元跌1.25元(-1.6%)。

現時大市氣氛較差不用心急入市，就算今次普遍公用股一齊下跌亦未必一定是大市見底先兆，因中美談判有越走越遠跡象，繼而本港經濟預期轉差亦會於下半年才開始陸續浮現，所以暫持現金再等一會亦未嘗不可，反而手持重貨煤氣是否要部分止賺或止蝕才最考心理質素，若煤氣盈利增長預期放慢或倒退，其股價絕對𠄘受不起28倍市盈率之高，若仍然眷戀十送一紅股可提振股價，對一些小散戶可能有用，但對基金大戶來説只不過是鏡花水月而已！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。