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今日 18:22 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨入逾24億 淨買入建行近8.6億

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大摩把MSCI香港評級下調至「減持」，港股高開低收。恒指高開2點，早段曾升18點，高見26288點，之後走軟，午後曾挫292點，低見25977點，但十天線(25842點)上支持，大市跌幅收窄，重上兩萬六收市。恒指收報26048點，跌221點或0.84%。

北水淨流入24.32億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，建行(00939)淨入增至8.57億元；工行(01398)有1.48億元淨入。另外，太保(02601)有1.16億元淨入。

藍籌股友邦(01299)有9706萬元淨入。

汽車股方面，吉利(00175)急彈，有1.14億元淨入；比亞迪(01211)有3494萬元淨入。相反，獲大行升評級、同樣急彈的敏實(00425)有1.12億元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入1.53億元；舜宇(02382)有1.8億元淨入。相反，比亞迪電子(00285)有356萬元淨走。

醫藥股續飆升，中國生物製藥(01177)有4499萬元淨入。相反，三生製藥(01530)有5543萬元淨走。

其他淨流出較高股份有：頤海國際(01579)有2485萬元淨走；融創(01918)有3571萬元淨走；特步國際(01368)有224萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、融創、中生製藥、吉利、舜宇、敏實、太保、工行及友邦。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、吉利、建行、頤海、比亞迪電子、特步、太保、比亞迪及三生製藥。

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