港股直擊 即巿股評

大摩再吹魔笛，指全球經濟衰退風險高，更把MSCI香港評級下調至「減持」，加上美國兩年與十年期債息又一次倒掛，再度敲響經濟衰退警號，港股高開低走，收市挫逾兩百點，兩萬六關失而復得，國指連升六日後，今日終於斷纜。

恒指高開2點，早段升幅曾微擴至18點，高見26288點，但投資者又再擔心美債倒掛，港股升幅不保，午後更倒跌292點，低見25977點，但十天線(25842點)上支持，大市跌幅收窄，重上兩萬六收市。恒指收報26048點，跌221點或0.84%，國企指數收造10122，跌54點或0.53%，大市成交額784.05億元。

個股跌多升少，下跌比例為55%，上升佔比只得45%。

即月期指收報25955，跌276點，低水94點，成交有16.74萬張。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌0.5%；友邦(01299)降1.6%，更推低大市45點；滙控(00005)降0.6%；平保(02318)下滑0.3%；工行(01398)走低0.2%；中移動(00941)挫1%；被大行降目標價的煤氣(00003)，收市再挫3.6%；恒安(01044)中期業績倒退，同時毛利率下滑，股價午後跌幅擴大，收挫5.3%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

地產股：西鐵元朗站昨晚發生警民對峙事件，投資者又再擔心本港政治情況，地產股普跌。恒地(00012)中期基礎盈利急降，收挫3.2%；新世界(00017)跌1.6%；會德豐(00020)降0.6%；新地(00016)下滑1.8%；信置(00083)降2.5%；長實(01113)亦跌2.1%；港鐵(00066)降1.8%。收租股太古地產(01972)降2.9%；其母太古A(00019)也挫3.4%；恒隆地產(00101)走低1.1%；領展(00823)跌1.6%。

汽車股：普遍逆市向好，吉利(00175)績後獲個別券商正面評價，股價飆7.6%，為今日藍籌最大贏家；廣汽(02238)也升1.6%；北京汽車(01958)漲2.5%；華晨(01114)微升0.5%；東風(00489)揚1.9%；長汽(02333)升0.2%。另外，零件股敏實(00425)獲多行大行上調評級，收市狂彈18.7%。相反，比亞迪(01211)業績展望曳，同時被個別大行降目標價，收插6.6%，跑輸一眾國指成分股。

油服股：中海油田服務(02883)虧轉盈賺9.7億元人民幣，花旗更指次季表現遠超預期，收市大升8.1%，連帶安東油服(03337)也揚3.8%；海隆(01623)漲5.9%；華油(01251)彈升4.3%；中石化油服(01033)揚4.9%；宏華(00196)揚5.4%。

焦點股份

震雄(00057)：昨日市場傳出老牌工業股震雄計劃私有化，令股價今早一度大升14.4%，高見3.1元，但中午

發通告指，注意到最近有多份新聞報道猜測公司進行私有化，而公司並無計劃考慮任何私有化方案，最終收市僅升0.7%，成交有560萬元。

首都機場(00694)：下周四(29日)將公布中期業績。高盛發表報告，把北京首都機場評級由「中性」上調至「買入」，收市飆6.5%。

中海物業(02669)：半年多賺12.5%，但物業管理服務分部毛利率急跌，股價全日插6.9%，成交有2.4億元。

特步(01368)：遭大和削級降目標價，評級由「買入」降至「持有」，目標價由5.8元削至5.4元，收市急插12.3%，成交高達2.8億元。

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