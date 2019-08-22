即巿股評 港股直擊

中美貿易關係前景仍充滿變數，本港局勢發展亦受到市場關注，港股較早前反彈後靠穩，今早再受壓，二萬六關再受考驗。恒指高開2點，雖然曾升18點，見過26288點半日高位，其後沽壓湧現，最多跌261點，見過半日低位26008點。恒指中午報收26040點，跌229點；國指跌51點，中午報收10125點。

恒指險守二萬六關，重磅藍籌股乏善可陳，建行(00939)半日逆市升0.3%，其他重磅股大部份偏軟，騰訊(00700)跌0.1%算硬淨，不過335至340呢個阻力證明好難突破，暫時騰訊就喺250日線附近爭持。至於明日派成績表嘅友邦(01299)半日跌1.6%；大笨象(00005)跌0.6%；平保(02318)、工行(01398)等全部腳軟，無一倖免。至於已派成績表嘅煤氣(00003)不僅業績倒退，亦有可能減少派息，大行調低其目標價，而阿Man亦有提到，煤氣短線沽壓唔細，家下已跌到落250日線，未知呢個位頂唔頂得住，一旦失守15樓下見。

平靜咗兩三日嘅香港，隔晚又再喺元朗發生警民衝突，再次令缸邊友擔心政治情況未能改善之餘，更加係每況愈下之勢，拖累陀地地產股普遍下跌。恒地(00012)公布業嫧大幅倒退，同時公布出售元朗跟和生圍地皮，喺呢個敏感時刻，出售敏感地帶地皮，確有點耐人尋味，投資者摸不着頭腦，唯有先沽貨離場，股價半日跌3.7%，藍籌之中跌幅最大。其他本地地產股全線下跌，其實唔少地產股現價估值已唔算貴，至少相對仍然高企嘅樓價，地產股股價唔單止合理，更可以算超值。可惜本港前景充斥住不明朗因素，再平嘅本地地產股，暫時仍乏人問津。

汽車股逆市做好，吉利汽車(00175)派完成績表，有大行唱好， 股價半日升逾半成，藍籌之中跑第一，連帶其他汽車股做好。不過阿Man都係嗰句，汽車股近呢一年以嚟，次次落鑊都相當短癮，小心高追又中伏。

暫時唔見得有乜嘢利好消息可以支撐港股再向上反彈，雖然聯儲局上月會議紀錄已暗示下月減息機會高，可惜港股未能受惠呢個消息向上，睇嚟港股暫時都係繼續喺25800至26300點之間上落。