上周五(16)破頂後連續兩日遭洗倉的冠轈控股(01872)，連續第三日顯著反彈，今日曾升42.6%，見0.87元，現升36.1%，成交額1.39億元。
盤中高位計，較周一(19日)的上市低位0.3元，飆升1.9倍。
冠轈2月28日以招股價0.43元上市，上周五見5元創上市新高，較招股價累飆10.6倍。
另外，集團下周四公布中期業績，月初發盈警，預期截至6月底止，中期權益持有人應佔溢利按年下跌不少於60%。
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盤中高位計，較周一(19日)的上市低位0.3元，飆升1.9倍。
冠轈2月28日以招股價0.43元上市，上周五見5元創上市新高，較招股價累飆10.6倍。
另外，集團下周四公布中期業績，月初發盈警，預期截至6月底止，中期權益持有人應佔溢利按年下跌不少於60%。
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