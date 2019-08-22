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今日 12:40 港股直擊 即巿股評

半日倒跌229點 地產股弱 油服股強

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美國兩年期和十年期債息再度倒掛，市場又再憂慮經濟衰退或降臨，港股今早高開低走，半日挫逾兩百點，考驗兩萬六支持。

恒指高開2點，早段升幅曾擴至18點，高見26288點，但投資者又再擔心美債倒掛，累港股升幅不保，一度倒跌261點，低見26008點，中午仍挫逾兩百點收市。恒指半日收報26040點，跌229點或0.87%，國企指數中午收造10125，跌51點或0.51%，大市成交額443.1億元。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌0.1%；友邦(01299)降1.7%；滙控(00005)降0.6%；平保(02318)及工行(01398)各走低0.2%；中移動(00941)挫1.6%；被大行降目標價的煤氣(00003)，中午再挫3.1%。

焦點板塊

地產股：西鐵元朗站昨晚發生警民對峙事件，投資者又再擔心本港政治情況，地產股普跌。恒地(00012)中期基礎盈利急降，收挫3.7%，為包尾藍籌；新世界(00017)跌2.2%；會德豐(00020)降0.9%；新地(00016)挫2.2%；信置(00083)挫3%；長實(01113)亦跌1.8%；嘉里(00683)下滑2.7%；港鐵(00066)降2.2%。收租股太古地產(01972)挫3.3%；其母太古A(00019)也挫3.1%；希慎(00014)跌2.2%；恒隆地產(00101)走低0.7%；領展(00823)跌1.5%。

汽車股：普遍逆市向好，吉利(00175)績後獲個別券商正面評價，股價中午揚5.3%，為最大升幅藍籌；廣汽(02238)也升1.5%；北京汽車(01958)漲2.5%；華晨(01114)微升0.3%；東風(00489)揚2%，為升幅最大國指成分股；長汽(02333)升0.8%；但比亞迪(01211)業績展望曳，中午挫5.1%，跑輸一眾國指成分股。

油服股：中海油田服務(02883)虧轉盈賺9.7億元人民幣，花旗更指次季表現遠超預期，中午大升8.6%，連帶安東油服(03337)也揚3.8%；海隆(01623)漲4.7%；華油(01251)升1.4%；中石化油服(01033)升2.4%。

焦點股份

中海物業(02669)：半年多賺12.5%，但物業管理服務分部毛利率急跌，股價半日插7.7%，成交有1.6億元。

特步(01368)：遭大和削級降目標價，評級由「買入」降至「持有」，目標價由5.8元削至5.4元，半日再急跌12%。

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