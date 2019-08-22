即巿股評 港股直擊

噚日個市悶到嘔，喺[下半Part]show咗個5分鐘圖出嚟，嗰走勢被讀者喺FB page留言話「幅圖仲平過機場條跑道」，哈哈，真係好貼切，悶市中忽然有啲樂趣，咪就係呢啲囉。而講咗兩日嘅恒指牛(53378)，之前都有講過話以無打為上，所以仲未走到嘅，噚日下晝3點15分至35分呢段期間，SlowSTC(14,3)上到8X時，就將隻(53378)放走，按(53378)當時高低位做過$0.07/$0.066，平均賣出價#0.068，其實同前兩日Day trade嘅平均值一樣，但都係嗰句，見個市吽咗咁多日擺到明係儲緊街貨，喺未確實個市想打邊一邊時，啲貨走得到嘅就走，一陣間出現「無差別」襲擊時，真係報警都無用。

依家10點1分，恒指今早高開2點，報26272點；不過，開市無耐就向下行，暫時最低見過26057點，最多跌過213點，如果個市當時向下再跌多58點嘅話，咁就落到去下方最貼價牛證25900至25999點嘅門口，呢度有相當於718張期指，亦係牛證重貨區。

至於上方熊證仍然都係26300至26399點，呢一層有相當於328張期指，雖然「冧心」細，但當中有187張係噚日新增；而重貨區就係26500至26599點，呢度有相當於716張期指，都係未過千。

其實日線圖睇都唔見恒指有好大變化，仍然都係喺26200至26000點呢個範圍內，四粒燭排排坐咁。要係咁窄嘅位做trade，就真係要搵啲高槓桿、敏感度高嘅輪證落場先得，否則即使睇啱方向，但喺槓桿唔夠嘅情況之下，都好難有肉食。

依家10點24分，恒指跌幅稍為收窄咗，如果按26200至26000點呢200點窄幅炒上落嘅話，你真係要好有心機同時間先可以做到；但如果你無其中一樣嘅話，咁今日都係齋睇好過。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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