港股直擊 即巿股評

震雄(00057)傳出計劃私有化，惟管理層意見相當分歧，股價今早卻炒上，最高曾見3.1元，大升14.4%，新造3.09元，仍大抽高14%，成交金額286萬元。

震雄近日傳出計劃私有化，惟管理層之間意見分歧，往後發展要視乎創辦人蔣震及7名子女的看法。

私有化計劃未明朗，震雄今日召開股東會，其中一個議案是重選蔣志堅(蔣家孻仔)為董事，而蔣震已屆96高齡，有6女1子，去年4月正式退任震雄主席及董事。

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