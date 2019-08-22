港股直擊 即巿股評

敏實集團(00425)曾飆18.2%，見22.7元為本月高，現升15.1%，成交額5030萬元。

集團公布，截至今年六月底止上半年純利8.94億元人民幣，按年跌9.3%。

摩根大通上調敏實評級至「中性」，目標價由17元升至22元；Bernstein上調敏實評級至「與大市同步」，目標價19元；中銀國際上調敏實評級至「買入」，目標價由30元下調至25元。

秦榮華辭去行政總裁職務，留任執行董事兼董事會主席。陳斌波獲委任為行政總裁。

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