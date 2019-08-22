港股直擊 即巿股評

隔晚美股全線反彈，三大主要指數收市升近1%，不過港股ADR未見跟升，料今早恒指維持窄幅好淡爭持，短期26500點附近有較大阻力。

美國零售企業業績理想，其中零售商Target及Lowe's季度盈利都高於預期，反映消費者開支仍然強勁，市場對經濟衰退的恐慌情緒暫時消退，引發買盤入市。在美國聯儲局公布上月會議記錄， 顯示局方官員曾辯論更大幅減息後，美股仍然保持升勢直至收市。

道指重上26000點關，最多升305點，收報26202點，升240點或0.93%；標普500指數收報2924點，升23點或0.82%；納指升0.9%報8020點。科技股普遍向好，蘋果、思科、亞馬遜、英特爾及微軟均升逾1%。

中概股個別走，拼多多大漲16%，公司第二季度虧損收窄。阿裡巴巴跌1.1%，京東跌2.2%；極光跌11.81%；萬達體育漲13.3%；樂居漲9.21%。

在聯儲局公布最近一次政策會議的會議紀要後，期貨市場對今年聯儲局政策寬鬆幅度的預期幾乎沒有變化。1月聯邦基金期貨顯示2019年底利率料在1.49%，而有效聯邦基金利率目前為2.13%，意味著市場預期今年美聯儲還將減息近65個基點。

金融博客零對沖(Zero Hedge)表示，聯儲局會議紀要中提及「資產購買」不少於6次，聯儲局明確表明，在標普500指數低於歷史高位不到5%的時候，FOMC就已經在考慮下一輪QE了，多位委員表示，美聯儲過去十年本可以更激進地使用QE。零對沖認為由此可見特朗普應該繼續維持其對鮑威爾的高壓政策，看來似乎已經在起作用。

蘋果公司委託京東方測試最新的尖端iPhone螢幕，為明年推出的新機做準備。測試螢幕為柔性OLED屏，目前該測試已進入最後階段，但蘋果要在今年底才能決定是否使用京東方提供的螢幕。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.89元，較本港收市低0.31元；騰訊(00700)ADR收報333.37元，高0.77元；國壽(02628)ADR收報18.29元，低0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.57元，低0.03元；中石油(00857)ADR收報3.9元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.69元，低0.02元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報66.78元，低0.17元；聯通(00762)ADR收報8.02元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.56元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26226，較周三恒指收市低44點。恒指昨日收報26270，升38點，短期阻力位參考20天線阻力約26490點附近。

焦點股份

恒基地產(00012)：中期純利75.15億元，按年減少五成，中期息0.5元。集團於7月簽訂合約以47億元出售和生圍項目的公司權益，有關交易的盈利預計可於2020年1月或之前入賬。

比亞迪(01211)：中期純利14.55億元人民幣，按年上升兩倍，不派中期息。集團預期，首三季淨利潤按年增長1.8%至一成半。

比亞迪電子(00285)：中期純利5.75億元人民幣，按年倒退四成九。

東陽光藥(01558)：中期盈利9.68億元人民幣，按年上升52.6%，派中期息1元。

I.T(00999)：發盈警，預期截至8月底止中期將會由盈轉虧。

震雄(00057)：市傳該公司管理層就私有化的可行性提出建議。公司今日下午舉行股東周年大會。

今日有多家公司公布業績，藍籌有國壽、中海外(00688)及恒安國際(01044)；另外，中電信(00728)、海螺水泥(00914)、富力地產(02777)及中信証券(06030)之業績公布亦受市場關注。