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美國聯儲局主席鮑威爾周五將於傑克森霍爾(Jackson Hole)環球央行年會上發言，加上局方眾委員連日「封嘴」，投資者聚焦鮑公會否就美國利率走向給予一點線索。多國央行早前競相減息，聯儲局若果傾向快馬加鞭「放水」，不單可博得總統特朗普的歡心，亦會刺激金融市場，尤其是債市。

上周美國10年期債息下跌並低於2年期，是自2007年後首次「倒掛」(Inverted)，雖然僅一天便回復正常，但市場對於美國經濟陷入衰退的憂慮未見降溫。單看數據，美國幾近全球最強，倘難逃衰退，勢必使環球經濟百上加斤。

「央媽」積極出招，作用似乎相當短暫，投資者眼見寬鬆政策如泥牛入海，對環球經濟加速下行甚至衰退的疑慮只會日益加劇；投資者傾向避險，資金流向被視為較「穩陣」的國債，導致多個成熟經濟體(特別是歐羅區內)主權債券孳息率普遍已跌至負值。

相比起來，美國聯邦基金目標利率區間(2厘至2.25厘)現在遠比美債孳息曲線(yield curve)高，交易員預期聯儲局將於9月17日至18日舉行的議息會議後再次減息0.25厘，機會率高達95%(減半厘可能性也有5%)；然而，即使局方一如所料調低利率，美息下降周期未完，意味債息也有望保持正回報。

因為其他發達國家債券無利可圖，國債投資者遂加快轉投美債尋求較高回報率。美國國債被視為「無風險」資產，加上具息差優勢，故成避險首選，而指標性的10年期債，孳息續於3年低位1.55厘至1.6厘間反覆；若資金持續追捧美債，債息將逐步下跌。

另一方面，作為經濟景氣領先指標的摩根大通全球製造業採購經理指數(PMI)連續3個月收縮，7月降至49.3，明顯跌穿50盛衰分界，是2012年10月歐債爆煲後最弱。附【圖】所見，該指標過去與美債息走勢相若，換句話說，環球經濟進一步放緩風險或足以拖低美國債息，至於是否像聯儲局前主席格林斯平所言「無險可守」，則暫難確認。

投資者在避險的同時，不要忘記風險管理，即使投資10年期美債亦要當心，因最安全的地方，也可能隱伏危機。

量度10年期美債波動性的Merrill Lynch Option Volatility Estimate(MOVE)指數，已飆至3年新高，反映美債表現漸趨波動，未必再與「穩」字掛鈎，在債價急升(債息下挫)之後，隨時出現顯著回調。10年期美債淨短倉近周已大幅增加，代表投機者短線非一面倒看好。

因此，在部署避險或對沖的時候，不妨參考「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)的建議：隨着各地央行着力推行寬鬆政策，金價長期前景是「向上、向上再向上」，認為不論何價都應購進黃金。

信報投資研究部

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