重要通告 港股直擊

電視廣播(00511)公布，截至6月底止中期盈利2.13億元，按年增長5.61%，每股盈利49仙，中期息維持30仙。

期內，收入19.65億元，按年減少11.89%，主要由於期內並無確認聯合製作收入。隨着聯合製作業務重啟，預期將於財政年度下半年錄得聯合製作收入。

列於香港電視廣播分部下來自廣告客戶的收入減少1%至11.36億元。來自新媒體myTV SUPER及大台網業務的收入2.87億元，按年增長37%。

截至6月底，myTV SUPER服務的登記用戶人數增加至超過770萬。