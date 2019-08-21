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恒基地產(00012)表示，集團有3個發展項目計劃於下半年推售。連同尚餘存貨，集團在本港有約1400個住宅單位及25萬平方呎辦公或工業樓面於今年下半年可供銷售。

於今年6月底，恒地在本港已出售但未確認入賬的自佔物業銷售金額累計達215.21億元。此外，集團於今年7月簽訂合約以47.05億元出售和生圍項目之公司權益，有關交易的盈利預計可於2020年1月或之前完成後入賬。

恒地表示，會繼續從不同途徑補充本港土地儲備，並取得理想進展。集團與合作方共同投得兩幅位於啟德發展區的住宅用地，合共增添逾30萬平方呎自佔可建樓面面積；以及增添約30萬平方呎新界土地，令所持有的新界土地儲備擴展至約4590萬平方呎，為全港擁有最多新界土地的發展商。

內地方面，集團亦分別於北京及合肥購入發展項目，合共為集團增添約110萬平方呎自佔可建樓面面積。透過多重途徑補充土地儲備，集團取得穩定土地供應，為未來數年的物業發展作長遠規劃。

恒地指出，集團於今年上半年初及早開售住宅項目，包括紅磡「啟岸」、長沙灣「家壹」及何文田「瑧樺」，銷情均相當理想，未有受到社會動盪的影響。其他銷售中項目，亦能掌握銷售時機，如元朗「尚悅．嶺—蝶翠峰第五期」等均備受買家歡迎。連同售出其他商業物業及車位，集團於上半年自佔的香港物業銷售總額達78.81億元。