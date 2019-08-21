重要通告 港股直擊

恒基地產(00012)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利75.15億元，按年減少50%，每股基本盈利1.55元；中期息維持每股0.5元。

上半年，若撇除投資物業及發展中投資物業的公允價值變動，股東應佔基礎盈利為67.02億元，按年減少51.64%，每股基礎盈利為1.38元。

期內，集團錄得收入81.29億元，按年跌38.14%。

恒地期內物業銷售應佔稅前盈利為11.07億元，按年減少72%，主要因為期內未有如去年同期從出讓屯門管翠路整個住宅發展項目所得的盈利貢獻；應佔稅前租金收入淨額按年升1%至35.85億元；出售投資物業所得的應佔稅前基礎盈利合共13.66億元，按年減少78%。

本港物業銷售方面，恒地稱，期內中美貿易爭拗持續，而本港政府於今年2月提出《逃犯條例》修訂草案，到6月9日開始出現連串不斷升級的示威活動，近兩個月社會氣氛轉趨緊張，為樓市增添不明朗因素。上半年本港用家住屋需求殷切，加上按揭息率持續低企，故此期內本地樓市保持平穩。

集團期初及早開售住宅項目，包括紅磡「啟岸」、長沙灣「家壹」及何文田「瑧樺」，銷情均相當理想，未有受到社會動盪的影響。其他銷售中之項目，如元朗「尚悅․嶺―蝶翠峰第五期」等均備受買家歡迎。