港股直擊 即巿股評

憧憬中美雙方短期內會繼續進行貿易談判，港股昨日終止四連升後，今日反覆靠穩，國指表現更醒，六連升累漲330點或3.4%。

恒指低開71點，報26160，開市跌幅曾擴至155點，低見26075點，但兩萬六上見支持，大市止跌回升，午後更一度倒升86點，高見26318點，尾市升勢回順，最終恒指收造26270，升38點或0.15%；國企指數收造10177，升44點或0.44%，但大市成交進一步縮減至750.94億元，按日少5.5%。

整體大市股份則跌多升少，下跌股比例為52%，上升股佔比48%。

即月期指收報26231，升16點，低水39點，成交有13.89萬張。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)接受CNBC訪問時表示，預計未來一周或10天，美國和中國的經貿團隊將繼續會談，至少將通過電話進行交談。

藍籌股個別發展。友邦(01299)升0.1%；建行(00939)漲0.7%；平保(02318)微升0.3%；華潤置地(01109)績後獲看好，管理層認為公司將受惠深圳先行示範區，今日收升4.5%，為最大升幅藍籌。工行(01398)無升跌；滙控(00005)降0.3%；騰訊(00700)跌0.2%；多間大行於煤氣(00003)業績後降目標價，股價挫5.3%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

藥股：內地藥品目錄調整，當中128種高價藥或進談判名單，個別醫藥股續升。中生製藥(01177)漲3.6%；石藥(01093)升3.5%；石四藥(02005)揚4.4%；近期急升的康哲(00867)指旗下產品喜遼妥(多磺酸粘多糖乳膏)，明年1月1日起被納入中國醫保目錄乙類範圍管理，升1.2%；三生製藥(01530)漲3%；麗珠(01513)漲1.2%。

內需股：多隻創上市新高，當中包括海底撈(06862)、頤海(01579)、潤啤(00291)、日清食品(01475)及安踏(02020)，全日分別升7.7%、2.1%、揚3.1%、飆7.7%和1.7%；李寧(02331)微升0.2%；蒙牛(02319)漲1.6%；但特步(01368)中期盈利升23%，收市反挫4%。

汽車股：整體受壓，吉利(00175)中午公布上半年純利倒退近四成，收跌0.5%；即將踢出國指成分股的廣汽(02238)，全日也降1.8%，為包尾國企成分股；北京汽車(01958)跌0.7%；比亞迪(01211)下滑0.8%；但長城汽車(02333)走高0.6%；東風(00489)則升1.4%。

焦點股份

中國東方教育(00667)：國家主席習近平考察時表示，西北地區自然條件限制，發展相對落後，要解決上述問題，關鍵是要發展教育，特別是職業教育，主營職業教育的中國東方教育，一度高見13.96元，飆升8%，兼創上市新高，收造13.74元，仍升6.3%，成交金額8030萬元。

小米(01810)：中期少賺近34%，單計第二季純利按年倒退八成七，股價今日先高後低，收挫5%，居成交榜第三位；同系的金山軟件(03888)中績轉蝕近15億人幣，全日跌4.7%。

陽光油砂(02012)：中期虧損大幅收窄，同時次季產量攀升，刺激股價一度爆升54%，高見0.108元，收造0.092元，仍大升31.4%，成交金額1210萬元。

彩生活(01778)：中期純利按年升兩成三，股價收市日急插10.8%，跑輸一眾物管股。