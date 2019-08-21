即巿股評 港股直擊

大市短期進入區間整固的機會較大，在上方的20天線(約26600)至下方的10天線(約25852)點即750點上落，該兩均線將進一步收窄，待變格局，短期走勢不太差，拋物線SAR周一出現反手造好訊號，至今是第三日。

業績期忙得不可開交，兩大熱炒板塊食品及醫藥暫時跑出。炒股不炒市，藍籌股以石藥(01093)及舜宇(02382)最可取，前者毛利率提升6個百分點至69.9%，創新藥收入大幅增長五成半，估計EJFQ勢頭有望短期內轉為強勢。至於舜宇，市場看好良率提升及生產線自動化改造完成後，毛利率有提升空間，公司在車載鏡頭續保持全球第一領先地位。被喻為「最強蘋果分析師」天風證券分析師郭明錤最新預期舜宇將在2021年開始出貨 iPhone 6P (6片塑膠鏡片)鏡頭。

中海宏洋(00081)中午公布中期多賺81%，屬盈喜的中間水平，午後曾抽升7%，表現已收貨，估值吸引兼財務狀況良好，續有條件跑贏同業，可惜內房國策面不宜看得太好，整體看法中性。

中石化煉化工程(02386)中期盈利只增8%，相當失望，分析員之前預計全年核心盈利增六成，下半年除非大超預期地好，否則提防盈利預測明顯下調。花旗則指中石化煉化上半年收入增長好過該行預測，調低2019至2021年核心盈利預測一成，並將目標價由10元降至9.5元，重申「買入」評級。

下周公布業績股份中，會留意愛股中聯重科(01157)及聯塑(02128)，另外亦會多加留意中糧肉食(01610)、中生製藥(01177)及永達汽車(03669)。

羅崇博 (杜比)