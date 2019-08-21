即巿股評 港股直擊

隔晚美股回軟，本來上日仲話市場憧憬中美貿易關係好轉，貿易戰有所緩和，一夜之間點解又好似局勢急轉直下，其實整個大局一直未有改變，所以噚日阿Man已表示對於美股反彈，更大理由係因為本來倒掛得厲害嘅美債孳息曲線有所改善，而並唔係中美貿易關係有所改善，對此莫過份解讀，並非事後孔明，只因事實正如此。而隔晚美股回軟，正正因為市場仍受對經濟前景悲觀情緒所困擾。不過美國國務郷表示，美國與中國下周或10天後將繼續進行談判，確令中港兩地股市暫時靠穩，至於雙方談判有否進展，阿Man取態雖未至悲觀，但仍較為保守。

恒指早段低開71點後，開市一度跌155點，見過26075點半日低位，暫時二萬六似乎有不俗支持，大市亦止跌回升43點，高見26275點。恒指半日報收26260點，升28點；國指則半日升45點，中午報收10177點。

藍籌重磅股個別發展，騰訊(00700)有新遊戲獲審批，但股價半日僅升0.6%，目前仍處於335至340元反彈阻力。其他重磅股表現平平，當中以噚日派成績表嘅煤氣(00003)表現較差，雖然其透過另一上市公司投資內地市場業務表現不俗，但不少大行均認為今年難以再慷慨派息，不少大行均下調其目標價，半日股價挫半成，眾多藍籌之中跑第尾。

一向係阿Man支持嘅板塊醫藥股，今日上半場表現不俗，而內地藥品目錄調整，當中128種高價藥或進談判名單，個別藥股持續向上。而阿Man愛股中生製藥(01177)跟石藥(01093)半日升逾6%，成為表現最好兩隻藍籌。由於中生製藥已到達之前阿Man所訂目標價10元，若然仍有貨嚟手，不妨定番個止賺價喺10元繼續持有。其他醫藥股閒閒地升2%以上，呢個板塊係今年少數跑贏大市股份。反正喺整體大市環境一般情況下，醫藥股呢個板塊已經算係咁。

記得阿Man係中國東方教育(00667)上市無耐已建議大家收集，而習大大最近考察時，表示要好好發展教育，特別係職業教育，而中國東方開正呢一瓣。股價今日曾爆升8%創上市新高，半日收13.78元，亦升逾6%。

小米(01810)公布業績，預算業績麻麻，早兩日炒高好可能係今日業績過後要派發，集團表示要打造小米手機追趕上華為，講真阿Man係粉果一名，對其他手機興趣有限，但聽見小米話要追掃上華為，真係啼笑皆非。小米最令投資者唔放心係，集團不斷派公紙畀高層及員工，至慘係小股東未能掌握全部資訊，又攤薄效應無數得計，又點可以放心投資落一間不具透明度嘅公司。睇嚟股價仍需要繼續向下尋底。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)