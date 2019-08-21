港股直擊 即巿股評

美國國務卿蓬佩奧預期，美國與中國下周或10天後會繼續進行談判，市場憧憬中美貿易戰有望緩和，帶動港股今早先低後高，續在26200關拉鋸。

恒指低開71點報26160，開市跌幅曾擴至155點，低見26075點，但兩萬六上見支持，大市止跌回升43點，高見26275點，隨後升勢回順，最終恒指半日收造26260，升28點或0.11%；國企指數半日收造10177，升45點或0.44%，大市成交402億元。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)升0.6%；建行(00939)漲1%；平保(02318)微升0.1%；工行(01398)無升跌；滙控(00005)降0.5%；友邦(01299)下滑0.4%；多間大行於煤氣(00003)業績後降目標價，股價挫5.1%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

藥股：內地藥品目錄調整，當中128種高價藥或進談判名單，個別醫藥股續升。中生製藥(01177)與石藥(01093)包辦升幅最大首兩位藍籌，半日各飆6.1%；石四藥(02005)揚4.6%；康哲(00867)指旗下產品喜遼妥(多磺酸粘多糖乳膏)，明年1月1日起被納入中國醫保目錄乙類範圍管理，午漲3.5%；三生製藥(01530)漲2.7%；麗珠(01513)漲2.3%。

汽車股：整體受壓，吉利(00175)中午公布上半年純利倒退近四成，半日跌1.4%；即將踢出國指成分股的廣汽(02238)，中午也降1.7%，為包尾國企成分股；北京汽車(01958)跌1.1%；比亞迪(01211)下滑0.3%；長城汽車(02333)降1%；但東風(00489)則升1%。

內地航空股：人民幣偏弱，航空股仍弱，南航(01055)跌0.4%；國航(00753)降1.6%；東航(00670)跌0.8%；國泰(00293)也跌1.7%。

焦點股份

中國東方教育(00667)：國家主席習近平考察時表示，西北地區自然條件限制，發展相對落後，要解決上述問題，關鍵是要發展教育，特別是職業教育，主營職業教育的中國東方教育，一度高見13.96元，飆升8%，兼創上市新高，午造13.78元，仍升6.7%，成交金額5450萬元。

小米系：小米(01810)中期少賺近34%，股價先高後低，半日挫5.3%；同系的金山軟件(03888)中績轉蝕近15億人幣，半日急插8%。

海底撈系：海底撈(06862)中期純利9.11億元人民幣，按年上升四成一，半日抽升7.7%，為海底撈供應火煱配料的頤海國際(01579)，中期純利2.7億元人民幣，按年增長四成七，半日也升1.7%。

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