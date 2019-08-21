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今日 12:45 重要通告 港股直擊

吉利汽車中期純利跌近四成 不派息

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吉利汽車(00175)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利40.09億元(人民幣‧下同)，按年減少39.89%，每股基本盈利44.39分；不派中期息。

期內，集團錄得收益475.59億元，按年跌11.45%。

吉利稱，上半年合共銷售65.17萬部汽車，按年下跌15%。銷量出現跌幅主要由於中國汽車市場整體銷量降幅大於預期，以及集團決意主動減少經銷商總庫存，以防備中國汽車市場在不久將來或出現持續疲弱。然而，相應的零售量於同期仍錄得溫和按年增長，這反映出該公司產品仍具有強勁的競爭力。

另外，雖然集團上半年國內銷量按年減少19%至61.31萬部，但是吉利於中國自主品牌乘用車的市場佔有率依然由去年上半年的14.8%增加至今年上半年的15.3%。因此，集團仍然在所有中國自主品牌乘用車製造商的銷量中名列第一。

該公司又稱，儘管中美最近因貿易摩擦出現不確定性、人民幣近期兌美元貶值，以及中國乘用車市場需求下跌，但過去數年集團適時轉型應已為應付該等挑戰提前作好充分準備。吉利並不依賴進口汽車組件及出口銷售，故此目前貿易糾紛對集團營運的影響應該微不足道及可受控。

吉利早前把2019年全年銷量目標下調10%至136萬部。儘管如此，管理層團隊深信集團正朝着正確的目標邁進。

下載港交所通告原文

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