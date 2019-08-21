港股直擊 即巿股評

國家醫保局及人社部印發通知，公布新版國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄，當中128種高價藥進擬談判名單 涉及癌癥、罕見病等治療，而醫藥股延續昨日強勢，個別醫藥股續升。

中生製藥(01177)飆升5.5%；石藥(01093)現升4.9%；石四藥(02005)飆6.2%；康哲(00867)指旗下產品喜遼妥(多磺酸粘多糖乳膏)，明年1月1日起被納入中國醫保目錄乙類範圍管理，現漲3.4%；信達生物(01801)漲2.3%；翰森製藥(03692)也升1.9%。

不過，君實生物(01877)跌2%，百濟神州(06160)也跌2%；新華製藥(00719)則降1.9%。

報道指，國家醫保局與人社部印發通知，公布新版國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄。新版目錄中，150種藥品因濫用明顯等原因被調出。

該報道亦稱，目前已確定128個擬談判藥品，均為臨床價值較高，但價格較貴獨家產品，其中包括109個西藥和19個中成藥，治療領域主要涉及癌癥、罕見病等重大疾病，與企業談判成功的藥品將被納入目錄中。

有內地券商發表報告，認為未來醫保目錄的調整有望進入常態化，藥品調入調出頻率增加，有利於患者盡早用上新機理藥物，並淘汰藥效不明確的類別，使醫保目錄及時反映臨床和市場需求。建議關注優質仿制藥龍頭。

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