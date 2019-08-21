即巿股評 港股直擊

一如《路透》日前引述消息報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受霍士新聞訪問時表示，決定把原於8月19日屆滿的中國電訊設備商華為禁令寬限期，延長90日至11月19日，在新的寬限期內，美國企業可繼續向華為出售零部件。羅斯解釋，美國有部分鄉村的公司依賴華為，延長寬限期可以給予相關公司更多時間擺脫華為。另一方面，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受傳媒訪問時透露，中美貿易代表（副部級官員）在未來10天內進行電話會議，如果會議進展良好，就會邀請中方代表訪美，繼續磋商貿易協議。

有起的是，美國總統特朗普剛於上周六才表明，美國不願與華為做生意，較早時更威脅說要取消在9月的中美貿易談判。繼突然改變對中國餘下3000億美元貨品加徵10%關稅計劃之後，美國在貿易談判上又再「釋出善意」。

然而，在延長華為寬限期的同時，羅斯宣布，再有多46間華為附屬公司列入華府禁售的「實體清單」（Entity List），被制裁的華為附屬公司已超過110間；加上本月初仍指香港的示威是「暴亂」（riots）的特朗普，忽然表示會將北京處理香港示威活動的手法與能否達成貿易協議「掛鈎」，中美貿易談判的「死結」愈來愈複雜，恐怕直到華為新的寬限期屆滿仍未能完全拆解。

港股方面，周二恒指低開35點，急挫至26149點低位後，迅速回升至26347的全日最高水平，收報26231，跌60點或0.23%。

連升4個交易日的恒指昨天輕微回調，但已連續兩日收高於已失守了近兩個月的10天線，短線技術確認改善，老徐的25800點即月期指short put又多了一顆「定心丸」（見8月19日「搏拳實錄」）。此外，截至周一，短線市寬仍處於20至30%的支持區內，中線市寬甚至仍未返回30至40%的支持區，代表整體大市短線和中線仍然相當超賣，相信恒指短期會繼續超賣反彈。

不過，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，由8月8日3.3%的逾9個月低位見底後，經過7個交易日也只能「爬上」7.7%的仍然嚴重偏低水平；與此同時，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數卻位處69.1%的非常高水平。在強勢股指數和弱勢股指數大幅拉近距離之前，恒指難有強力並持續的反彈。

汲取8月7日「搏拳實錄」提到的感性開倉的教訓，老徐這次會看風（EJFQ技術指標）使舵，恒指若跌穿本周一的陽燭底約26000點，就立即平倉止賺鎖定利潤。相反，如果恒指能夠深入8月5日形成的26868和26502點的大型下跌裂口，而強勢股指數仍未顯著上升的前提下，就會開26800或26600點行使價的即月short call倉。希望這個如意算盤打得響。

老徐