港股直擊 即巿股評

前日揀咗隻恒指牛(53378)出嚟，但就見噚日個市吽吽地，都唔知係咪想引牛熊兩邊街貨，所以策略即改以短打為主，喺噚日喺[下半part]都有講過下晝有個出貨位可以走得到，務求將隻(53378)放手，免得唔知做乜個市失心瘋向下行，走返去牛熊證街貨中間位就麻煩。

今朝喺巴士返工，做緊U盤時先開恒指牛熊證街貨圖睇，牛熊街貨中間位(26300+25999)/2=26149.5點，同噚日一樣無變。U盤做完之後恒指開26160點，跌71點開市，同中間位只係爭11點，唔呃你，我都被佢嚇一嚇。

再睇埋啲街貨布分。下方最貼價牛證25900至25999點就儲咗成650張期指，係就係唔算多，但當中有301張期指係新增嘅。至於上方熊證重貨區仍然26500至26599點，呢度有相當於756張期指，單層計未過千都真係吸引力係爭啲嘅，不過，按依家10點1分，恒指跌轉升11點，做緊26243點計，始終同上方熊證比較貼近，即使唔能夠一下子食到重貨區，但至少都high到近熊26300至26399嗰142張期指先啦；又或者，你唔比個市真係覺得啲街貨仲未夠，再儲貨架？

睇埋恒指日線圖，10天線自周一(8月19日)裂口高開之後，勢頭亦都無再向下；相反條20天線下行勢頭未止，但同時呢三日恒指喺26000至26200點上落，變相現市平大市有機會被攸20天線撈起。換保歷加通道睇，整條保歷加通道自7月31日裂口下挫開始拓闊，雖然保歷加通道頂就仲未跌停，但保歷加通道底部於周二(20日)先至開始掉頭，都總算就暫時拓寬嘅跡象。

當一切似跌定，作勢反彈；但事實市場上未有利好消息助攻時，大市波幅收窄，見恒指波幅指數(VHSI)雖然比近期(8月15日)高位25.21有所回落(10點13分做緊21.1)，但仍然屬於偏高水平，恐怕「無波幅」亦「無變幅」嘅日子會持續，估計日線圖上會出現一個好窄嘅「長方形」 或者「三角形」，呢啲咪傳說中嘅整固囉？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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