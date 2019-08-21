港股直擊 即巿股評

外圍股市回吐，市場仍然關注中美貿易前景，港股ADR預示今早或回試二萬六水平。

隔晚美股回落，道指中段一度倒升，臨近尾市三大主要指數全線下跌，但跌幅不足1%。道指收市跌173點或0.66%報25962點；標普500指數跌0.79%報2900點，納指跌0.68%報7948點。金融股領跌，美國運通、美國銀行均跌逾2%。大型科技股以谷歌及Facebook挫逾1%表現較差。

有報道稱，多達20個州的總檢察官計劃對大型科技公司聯合展開反壟斷調查，這給科技股帶來壓力。此前，美國司法部宣布對谷歌和Facebook以及其他一些公司進行單獨的反壟斷審查。

據華盛頓郵報報道，三位元知情人士稱，白宮高級官員正在討論暫時削減薪俸稅的可能性，以在增長可能放緩的情況下提振美國經濟。

美國全國商業經濟協會調查顯示，98%的受訪經濟學家預計美國經濟會在2019年後陷入衰退。其中，38%的受訪者認為經濟衰退將在2020年開始，34%的受訪者認為經濟衰退將在2021年開始。

特朗普指，美國距離經濟衰退很遠，但需要聯儲局積極主動地減息，認為很早之前就應該開始減息，如果聯儲局肯減息，一段時間內合共減息一厘，美國經濟將會爆發地增長。特朗普又重申，中國希望達成貿易協議，但美國尚未準備好。不過，他仍然相信很快會有貿易協議的新進展。

中概股個別發展，阿里巴巴跌0.7%；網易跌5%；百度績後漲4.3%；獵豹移動漲逾36%，公司第二季度手游業務營收按年增1.08倍。

英歐洲局勢或出現改變，包括意大利政局緊張及英國脫歐不確定性，成為全球焦點及新的隱憂，加上市場預期美國下月減息，均支持美國國債價格上升，美債孳息率下跌，金融股受壓，利淡股市氣氛。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.73元，較本港收市低0.67元；騰訊(00700)ADR收報331.1元，低2.3元；國壽(02628)ADR收報18.16元，低0.12元。油價連升三日，「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.45元，低0.17元；中石油(00857)ADR收報3.88元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.68元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.66元，低0.59元；聯通(00762)ADR收報7.8元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.53元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26055，較周二恒指收市低175點或0.68%。即月恒指夜期收報26087點，跌128點，低水145點。恒指周二收市報26231，跌60點或0.23%，終止四連升走勢，短期支持參考10天線約25845點附近。

小米集團(01810):中期純利50.78億萬元人民幣，按年倒退三成四，不派中期息。單計第二季純利按年倒退八成七；按非國際財務報告準則，第二季經調整淨利潤36.35億元人民幣，按年增長七成二。

煤氣(00003)：中期純利38.89億元，按年倒退一成九，中期息12仙，與去年同期相同。

海底撈(06862)：中期純利9.11億元人民幣，按年上升四成一，不派中期息。

頤海國際(01579)：中期純利2.7億元人民幣，按年增長四成七，不派中期息。

味千中國(00538)：中期純利8700萬元人民幣，按年下跌兩成九，中期息2分人民幣，特別息2.3分人民幣。

萬科(02202)：中期純利118.4億元人民幣，按年增長三成，不派中期息。

通達集團(00698)：中期純利3.16億元，按年下跌兩成半，中期息1仙；期內毛利率21.1%，按年下跌兩個百分點。

雷士照明(02222)：預期上半年盈利按年增長約三倍。

今日有多家公司公布業績，藍籌有恒地(00012)及吉利(00175)；另外比亞迪股份(01211)、東亞(00023)、融創(01918)、中海物業(02669)、特步(01368)等業績亦較受券商關注。