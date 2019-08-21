今日 08:40
重要通告
港股直擊
邵氏兄弟控股(00953)公布，截至6月底止中期淨溢利145萬元(人民幣．下同)，按年大跌70.5%。每股盈利0.1分。不派息。
期內收入3636.7萬元，按年下跌逾23.25%。
大摩估樓價跌10% 唱淡地產股
今日信報
將軍澳連儂隧道惡漢雙刀斬3人
白銀餘勢未盡 尚有一成水位
呂梓毅
｜
今日信報
國產化需時 芯片業未出谷底
徐意
｜
今日信報
特朗普：倘暴力鎮壓香港 貿談勢觸礁
中美角力 全球經濟現衰退訊號
姚遠
｜
財富管理
頸動脈「通波仔」
梁嘉銘醫生｜ 信健康
Will we see more financial sweeteners in HK?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
蓬佩奧:華為問題無阻中美貿易談判
中國財經 ｜ 昨日 22:27
貨幣政策落後孳息曲線 新債王指聯儲局已失控
國際財經 ｜ 今日 06:25
新昌下周一取消上市
重要通告 ｜ 昨日 22:09
將軍澳數百居民聚集 質疑保安把關不力
時事脈搏 ｜ 昨日 23:00
樂觀情緒消散 道指收市挫173點
國際財經 ｜ 今日 05:13
歐美政經局勢不穩 美股個別走
國際財經 ｜ 昨日 23:22
國泰證實曾在廣播提反修例集會機師已離職
時事脈搏 ｜ 昨日 23:31
駐港記者採訪遭圍堵 廣東廣播電視台強烈譴責
時事脈搏 ｜ 今日 00:50
警再拘一名離職警員涉北區醫院襲擊病人
時事脈搏 ｜ 昨日 22:04
羅冠聰:接大量人身安全恐嚇訊息
時事脈搏 ｜ 昨日 21:18
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞