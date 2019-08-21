即巿股評 港股直擊

上文講到「市場連續下跌，到了恐慌的位置必定充滿了不確定性」，而最恐慌的時候，則是著名投資者畢非德特最忙碌的時候，忙著買貨呢!

到了本周初開始，市場靈敏的嗅覺察覺到了局勢的改變，出現了飛速的反彈，短短三個交易日就反彈超過1500點。

暴跌之後的反彈通常頗為快速，背後的機制是快速下跌導致賣家出清後出現真空，回補並不需要特別大的力量就可以迅速拉高股價。

現在的問題是，快速反彈之後會如何走呢？

從時間周期的角度來看，之前就預期了8月中下旬開始展開反彈，配合9月的時間窗也就是變盤月進行一個企穩反彈

可是從價格和形態上來看，並不宜對這個反彈抱有太大期望。

前面我們從月線圖分析過，港股正在一個窄幅盤整區準備出現方向抉擇。

7月大膽地預測是往下抉擇，事實也正是如此。

那麼整體方向轉向下後，在改變這個形勢之前，應當預期呈現高點往下的一浪低於一浪的形態。

換句話說，即便未來市場能夠拉回到28000點亦只能作為反抽看待。

那麼9月只作為單月變盤反轉，較可能的走法，即使能趁有利好衝高，最終回落下來徘徊不前，形成長上影的停頓形態燭線。

以騰訊(00700)為例，周線圖受制於1/4線形成的下跌通道，目前受到藍色長期支持線，以及前期分析的關鍵價格320支持，預期出現反彈。

上方阻力線在360附近，未能攻破該線，趨勢向下，反彈過後再度跌破藍色支持線才展開更順暢的下跌趨勢，下方支持在280左右。

在此之前，估計大概有一兩個月的時間的反彈橫行震蕩，在這期間，強勢個股是很有操作價值的。

筆者用量化系統進行篩選，比對在8月15日24899低點以及6月4日低點26671時，發現有多達15%的個股8月15日的低點是高過6月4日的。

這是一個相對強勢的訊號。

而當這些強勢股又集中在某些行業，就更加值得留意了。例如運動服裝行業，啤酒行業，物業服務，電子科技，生物醫藥等。配合本地股份修正極度超賣的反彈行情。

指數可以暫時放一邊，在一個多月的時間窗口裡面盡情操作個股。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。