即巿股評 港股直擊 中國財經

內地貸款市場報價利率(LPR)新機制昨天首次報價，1年期LPR降至4.25厘，5年期則報4.85厘，兩者均較同期基準貸款利率低，一如所料「變相減息」。A股昨窄幅波動，部分原因是利好消息已反映，LPR改革沒有驚喜，股市自然起伏不大。港股走勢相若，恒指4天飆千點後，昨日上落不足200點，收報26231點，仍守穩10天線。

滬指由上周低位計累漲接近半成，附【圖】所見，滬指農曆新年後展開的升浪攀抵3288點才顯著下滑，到8月美國總統特朗普再度變臉，拖累大市挫至黃金比率61.8%水平約2733點觸底，周一(19日)收復失守了9天的200天線，技術上，牛市並未逆轉，短期來說，50天線將是首個阻力。

A股會否再展升浪現時言之尚早，但經歷了中美貿易談判連番波折，以及本月人民幣「破7」的洗禮，加上目前利率市場化改革，都未受到重大衝擊且見不俗反彈，中央維持金融系統穩定的策略似乎頗為順利，A股初步完成調整，暫時無急跌的風險。

可是，中國在「破7」一役究竟付出了什麼代價，人民幣中間價昨天報7.0454兌1美元，以往市場擔心人民幣一旦「7算」不保將引發大量走資，惟儘管華府在「破7」後把中國列入「滙率操縱國」，國際貨幣基金組織(IMF)卻挺身而出認為無足夠證據顯示中國干預人民幣滙率，因此「滙率操縱國」的標籤應不會對內地經濟產生沉重影響，或只成中美貿易談判其中一個話題，而不致變作協議的關鍵。在全球貨幣爭相貶值下，人民幣有力維持穩定，官方一直強調，這情況對內地經濟發展最有利。

今次人民幣藉特朗普宣布加徵餘下3000億美元進口中國貨關稅的時機棄守「7算」，由於事先已做好期望管理，「破7」後沒有像其他新興市場般引起骨牌效應，但當中耗用了多少外滙儲備需要留意，這一點相信下一次披露8月外儲時可看出端倪。據滙豐以IMF的評估方法計算，中國外儲降至2萬億美元才是警戒線，跟7月底的3.1萬億美元差距仍很大。

換句話說，如最新數據顯示外儲未致急速流失，在人民幣「維穩」方面應不太困難。

除了充裕的外儲，中央確有其他「工具」應對經濟下行及股滙波動的風險。以LPR新機制為例， 就屬減息降準外的方法，至於這次利率改革能否治好企業融資的頑疾，還需一段時間才看到果效，然而，即使成效不彰，也可直接下調利率「放水」。

相比之下，現在成熟及新興經濟體只能靠減息或是量化寬鬆(QE)刺激經濟，內地於貨幣政策上更顯靈活。

內地目前最大困擾仍是槓桿偏高，早前市場憂慮經濟走下坡恐令中央放棄去槓桿，惟既有多次「放水失控」的前科，總理李克強亦明言不搞「大水漫灌」，或許冀以時間換取空間，解決高負債率問題。可否成事，拭目以待。

信報投資研究部

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