重要通告 港股直擊

萊蒙國際(03688)預期，截至6月底止，中期虧損按年將增加，去年同期股東應佔虧損3032.2萬元。

該公司稱，淨虧損增加，主要由於並無嵌入可換股債券的購股權轉換時的公允價值正面變動。