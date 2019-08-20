港股直擊 即巿股評

執筆之時受傷信報同事脫離危險期，祝早日康復。同事文字功夫好，選題有品味，與筆者都喜歡去公司附近一家小咖啡店。希望平靜以後，她能健康地嘆啡。

兩個月前一篇文章提到，世事避不到，中產財經報忽然陷入暴力風眼，避不到的。

小城突成中美博奕最前線，面對環球性的政策市，習慣不問世事炒股，此刻是否甘心任人魚肉？

不甘心就要靈活，上周三EJ market指短線A股教可取，周四一跌是買入機會，節目指滬指可彈上2900點，今日高位2892點，不計任何槓桿應已袋最少3%。

另外，多隻燃氣股近兩日走勢奇怪，普遍跑輸大市，中國燃氣(00384)兩日累跌3.6%；新奧(02688)昨日挫5.2%後，今日先低後彈2.1%。相對地，昆侖能源(00135)三連升累漲5.6%。

理由可能在四川。新華社早前報道，中石化在四川新增天然氣探明儲量約921億立方米，據測算可建成20億立方米年產能，相當於1000萬個家庭年用氣量，反映四川盆地勘探潛力巨大，預計今年內還可提交探明儲量超200億立方米。另外，目前中石化駐川企業在當地擁有探明天然氣儲量1.2萬億立方米。

近期走勢偏弱的都是以進口天然氣和分銷業務為主，憧憬由俄羅斯和中亞進口天然氣的炒風稍為收歛。相反國內本土天然氣資源基本上由「三桶油」壟斷，故昆能得以反彈，且此股有「三桶油」管道資產整理的題材在後。根據EJFQ FA+，在平均預測市盈率數據的10隻股份中，昆能以7.4倍排第六，比潤燃(01193)、中燃和新奧都低。

不過，總體而言目前非燃氣旺季，現時吸燃氣股要睇長線。

氣氛沉重，最後分享一段母校教者喜用於勉勵學生的《道德經》：「是以聖人後其身而身先，外其身而身存。非以其無私邪？故能成其私。」

陳鎮強

信報分析員

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