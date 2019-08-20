港股直擊 中國財經

港股反覆回吐，恒指低開35點，早段曾挫142點，低見26149點，之後止跌回升，曾倒升55點，高見26347點，受制昨日高位26356點，午後回落，恒指收報26231，跌60點或0.23%。

北水淨流入24.5億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀續落後，建行(00939)錄4.72億元淨入；工行(01398)有2.97億元淨入；中行(03988)有9411萬元淨入。另外，平保(02318)淨入4234萬元。

其他藍籌方面，中資電訊商中移動(00941)和聯通(00762)分別有1.93億元和9957萬元淨入；騰訊(00700)淨流入縮至8636萬元；舜宇(02382)有1.92億元淨入。相反，滙控(00005)有7921萬元淨走。

醫藥股全線飆升，石藥(01093)有1891萬元淨出。相反，中國生物製藥(01177)有4515萬元淨入；藥明生物(02269)有1.31億元淨入。

其他淨流出較高股份有：華潤啤酒(00291)有583萬元淨走；融創(01918)有153萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、石藥、平保、舜宇、融創、藥明生物、潤啤及中行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、舜宇、中移動、聯通、石藥、建行、工行、滙控、藥明生物及中生製藥。