港股直擊 即巿股評

人民幣中間價連貶三日，加上港股連升四日逾千點後，投資者入市意欲降低，令港股今日回吐，但仍守26200上收市。

恒指低開35點，開市早段跌幅曾擴至142點，低見26149點，之後止跌回升，曾倒升55點，高見26347點。不過受制昨日高位26356點，大市隨後好淡拉鋸，尾市再度回落，最終恒指收報26231，跌60點或0.23%。國企指數升23點或0.23%，報10132，大市成交由昨日的966.32億元，縮減至今日794.9億元。

整體大市上升股份及下跌股份比例各佔50%。

即月期指收報26215，升24點，低水17點，成交有15.03萬張。

藍籌股普遍向下。友邦(01299)跌1.1%；滙控(00005)降0.9%；騰訊(00700)跌1%；人行官員表示，短期內貸款利率下降，會對內銀息差及盈利有一定影響，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)也跌0.8%；國指新貴旺旺(00151)昨日造好，全日卻回吐2.3%，為包尾藍籌；那邊廂，中移動(00941)升1.5%，為表現較好之重磅藍籌；「三桶油」均升逾1%，以中海油(00883)漲1.4%表現最好。

焦點板塊

醫藥股：國家總理李克強到訪哈藥集團表示，醫療健康關乎每個人，行業前景無限，藥業股齊飆升。石藥(01093)昨日中午公布中期業績，獲個別大行唱好，收市勁飆11.1%；中生製藥(01177)漲1.7%；昨日急升的康哲(00867)再急升15.7%；麗珠醫藥(01513)抽高6.4%；李氏大藥廠(00950)急升7.4%；綠葉製藥(02186)揚4%；石四藥(02005)升3%；百濟神州(06160)升2.8%；藥明康德(02359)中期盈利倒退17%，但盤中仍創新高，收揚3.7%；藥明生物(02269)半年多賺80.3%，收漲0.7%。

手機股：美國對華為禁令寬限期獲延長，消息推動手機股造好，舜宇(02382)昨日重返「紅底股」後，今日進一步攀升，收市揚4.9%；今日公布業績的通達(00698)，股價更炒高一成；瑞聲(02018)漲3.2%；高偉電子(01415)升0.8%；小米(01810)今日公布中期業績，股價也升3.2%，但丘鈦(01478)下滑1.8%；比亞迪電子(00285)走低0.5%。

內房股：人行副行長劉國強強調，新貸款市場報價利率機制(LPR)形成機制並不會使房貸利率下降，拖累內房股整體回落。華潤置地(01109)中期多賺44%，股價收跌0.9%；中海外(00688)下滑0.2%；恒大(03333)回落2.5%；碧桂園(02007)降1.8%，為包尾國指成分股；龍湖(00960)跌1.1%；龍光(03380)跌1.4%；雅居樂(03383)跌1.7%；當代置業(01107)跌2.5%；新城(01030)降2%。

本地地產股：滙證估計中環寫字樓空置率會提升，睇淡該區寫字樓為主的收租股，並偏好主打零售為主的收租股。地產股大致向下。新地(00016)跌2.1%；新世界(00017)跌1%；九倉置業(01997)跌1.5%；恒地(00012)跌1.1%；領展(00823)跌0.3%；長實(01113)逾250億全購英酒廠餐廳企業，收市仍漲0.8%。

焦點股份

361度(01361)：中期股東應佔溢利3.67億元人民幣，按年增長9.66%，派中期息8.2港仙，連同特別股息1.1港仙，共派9.3港仙，連特別息按年多派22.4%，收市大升24%，成交有1940萬元。

安踏(02020)：突破60元大關，股價再創新高，一度高見62.6元，升7%，全日仍揚4.5%，成交金額6.07億元。

華潤啤酒(00291)：中期業績標青，股價又再創新高，最高見過42.6元，升3.9%，全日仍升2.2%，更錄五連升，成交金額7.2億元。