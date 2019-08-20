即巿股評 港股直擊

隔晚美股繼續反彈，其實反彈咪反彈，點解硬係要搵個原因去解釋，有時技術上超賣，出現反彈；又或者係空倉回補推動反彈亦可，為乜硬係要找個理由去解釋，美國只係暫時放生華為90日咁大把，就講到中美貿易關係有所緩和，更拉扯到呢幾日美股反彈係憧憬多國將推出更多刺激經濟措施，呢一點阿Man諗到頭暈都未明點解。查實上周美股急挫係因為國債孳息倒掛，而呢兩日美股持續反彈，係因為美國10年期債息回升至1.6厘水平，2年期債息則回落至1.55厘左右，反映債息曲線不再倒掛，咁先推斷到經濟衰退有所紓緩。反而呢兩日除咗侵侵之外，再有美國官員將香港政治問題，綑綁到中美貿易談判條件，反而令到談判再現變數，阿Man都係建議小心駛得萬年船，對於呢幾日反彈切忌過度興奮。

講番恒指今日低開35點，跌幅一度擴大至142點，有口痕友歸咎於林鄭記招，其實都冇乜大關係，反正每次記招內容大同小異，唔需要過份解讀。反而係A股倒升帶動港股回升，一度令恒指最高見26347點，可惜乃未能升越噚日高位26356點，其後港股開始窄幅拉鋸。中午恒指報收26294點，升2點；國指半日升50點，報10160點，恒指國指高下立見。

至於重磅藍籌股，似乎騰訊(00700)有少少力不從心，上周派成績表後，表現平平未見有大行加持，股價之前因為維穩資金買入，早已跑贏大市，家下叫收復咗335元，但要突破340元又談何容易，可能又要靠北水入場撐腰。油價急漲帶動中石油(00857)升2.1%，唔好怪阿Man長氣都講多次，油價呢味嘢，高追有伏，時運高當睇佢唔倒。其他重磅股個別發展，暫時未見其他重磅股有突出表現。

美國對華為禁令寬限期延長，手機股繼續做好，當中阿Man較為睇高一線嘅舜宇(02382)重返紅底股後，股價半日再升6.3%，留意有貨要睇實，股價一轉風向要即跳車。醫藥股呢個板塊，阿Man一直不離不棄，尤其係龍頭股更要另眼相看，除咗愛股中生製藥(01177)再升之外，另一藍籌石藥(01093)派完中期成績表，有大行唱好，半日股價勁升一成。不過呢期阿Man開始留意半新股翰森製藥(03692)，已獲納內恒指綜合指數，市值過千億元唔嘢少，加入藍籌指日可待，作為長線投資諗得過。

上周阿Man喺《金融街密語》提到沽空機構有其存在價值，旨在打擊一啲手法有問題上市公司，只要公司本身無做假，真金不怕洪爐火。阿Man過去多次推介嘅體品股龍頭安踏(02020)，充份體現行得正，企得正，謠言止於智者嘅精神，股價升破60元大關創新高。股價已順利升抵首個60元目標，能否更上一層樓好難講，總之都係睇位做人，股價企穩喺58元仍可持有。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)