港股直擊 即巿股評

隔晚美股持續造好，但港股連升四日逾千點後，人民幣中間價三連貶，令港股好淡拉鋸，受制26300關。

恒指低開35點，開市早段跌幅曾擴至142點，低見26149點，之後止跌回升，曾倒升55點，高見26347點。不過受制昨日高位26356點，大市隨後好淡拉鋸。最終恒指中午報26294，升2點或0.01%。國企指數升50點或0.5%，報10160，大市半日成交445.7億元。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)升0.5%；中移動(00941)升1.7%；中石油(00857)漲2.1%，但友邦(01299)跌1.2%；滙控(00005)降0.9%；建行(00939)跌0.7%；國指新貴旺旺(00151)昨日造好，中午欲回吐1.7%，為包尾藍籌。

焦點板塊

手機股：美國對華為禁令寬限期獲延長，消息推動手機股造好，舜宇(02382)昨日重返「紅底股」後，今早進一步攀升，半日飆6.3%；今日公布業績的通達(00698)，股價更炒高12%；瑞聲(02018)抽升6.3%；比亞迪電子(00285)走高0.3%；高偉電子(01415)升1.5%；但丘鈦(01478)下滑0.9%；小米(01810)今日公布中期業績，股價也升3.4%。

醫藥股：石藥(01093)昨日中午公布中期業績，獲個別大行唱好，半日大升10.8%，為跑贏恒指及國指成分股，連帶中生製藥(01177)也升3.7%；藥明康德(02359)中期盈利倒退17%，半日也揚4.2%；藥明生物(02269)半年多賺80.3%，中午則升0.7%；康哲(00867)再勁升一成一；三生(01530)則升2.6%；百濟神州(06160)則漲1.6%。

航空股：人民幣兌美元中間價連續第3日下調，對人民幣變動敏感的航空股受壓，以南航(01055)表現最曳，半日挫3.1%；國航(00753)也跌1.6%；東航(00670)則降2.3%；國泰(00293)也跌0.9%。

焦點股份

華潤啤酒(00291)：中期業績標青，股價又再創新高，最高見過42.6元，升3.9%，半日仍升2.8%，暫錄五連升，成交金額4.5億元。

安踏(02020)：突破60元大關，股價再創新高，一度高見61.55元，升5.2%，半日仍揚4.8%，成交金額2.23億元。

西王特鋼(01266)：料中期純利大跌，股價應聲下挫，最低見過0.71元，插13.4%，中午仍瀉12.2%，成交金額879萬元。