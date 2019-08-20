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今日 11:13 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】航空股全線跌 人幣中間價三連貶

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人民幣兌美元中間價連續第3日下調，對人民幣變動敏感的航空股受壓，以南航(01055)表現最曳，現挫3.3%，造4.64元，成交金額4207萬元。

至於國航(00753)也跌1.9%；東航(00670)則降2.3%；國泰(00293)也跌1.7%。

人民幣兌美元中間價報7.0454，較上日報7.0365，下調89點子或0.13%，連續第3日下調，而離岸價最新造7.0725兌一美元，下滑4點子。

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