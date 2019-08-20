港股直擊 即巿股評

本欄一直在教育投資者於選擇窩輪或牛熊證時除了要留意產品的主要條款例如行使價、到期日、槓桿等之外，亦要留意「街貨量」這個數據。為什麼街貨量是一項重要的數據呢？我們先從流通量提供者(亦即「莊家」)這個角色開始說起。

市場上每一隻窩輪或牛熊證均有指定的莊家提供流通量，莊家的報價除了要準確反映相關資產的狀況，當中包括投資者最關心的正股股價格之外，亦會包含其他的因素，例如相關資產的波幅、買賣差價以及對沖成本，而對沖成交是指發行商如需要對沖時，買賣相關正股的費用及稅項，例如印花稅以及各種由證監會、港交所及政府收取的交易費用等。

街貨上升會令對沖成本增加 進而影響差價

另一方面，在新發行一隻產品時，發行商會向港交所申請一個發行量，在上市的時候所有的貨源都在發行商手上，這個時候街貨為零。莊家會根據上文提到的狀況為產品報出買入及賣出價。而隨著市場對該產品的認知以及需求上升，發行商沽出手上部份的持貨，街貨就會產生。當街貨上升的時候，發行商需要為產品對沖的數量上升，對沖成本會隨之上升，相關成本亦會反映於產品的買賣差價之上。雖然發行商間的競爭會令產品的買賣差價盡量收窄以提高產品的競爭力，但當某一些產品的街貨以及對沖成本上升至較高水平時，亦少不免出現較闊的買賣差價。

高街貨產品側面反映潛在沽貨壓力較大

除了買賣差價拉闊之外，街貨量的多寡亦反映該產品的潛在沽貨壓力。一隻街貨偏高的產品，若持有者希望沽貨離場，有機會出現供過於求的情況，影響價格的表現，這個情況特別容易出現在股份短期反彈(以認購證或牛證為例)的時候，投資者急於藉價格短期反彈時鬆綁離場，如產品街貨越高，其沽貨壓力越大。綜合以上兩點，街貨偏高的產品有機會出現較高的買賣差價以及供過於求的情況，這兩點都會令產品價格及表現與投資者的預期有落差，有機會出現不跟正股行的情況，所以投資者在選擇窩輪或牛熊證的時候應該避免街貨量偏高的產品以保障自己。

以恒指認沽證為例，本周一恒指升至26000點之上，如以行使價24000至26000點之間、中年期(2個月以上)作篩選，再以實際槓桿排序，會留意到列表中的首隻產品槓桿雖然最高，但街貨接近100%，基於上述分析，在權衡槓桿及街貨量之下，考慮建立淡倉的投資者則可留意街貨較低的恒指沽(22259)。

再以騰訊(00700)做例子，昨日市場上交投最活躍的Call輪條款在行使價370元附近、今年年底到期的條款，這種條款之中共有8隻相近產品之多。但要留意其中一隻產品街貨量已達100%，亦即莊家的發行量已全數沽清，反而容易受市場供求影響價格。同樣地，要權衡槓桿及街貨量之下，可留意槓桿較高而街貨量較低的產品，例如騰訊購(19091)。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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