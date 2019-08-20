港股直擊 即巿股評

今朝起身我家老爺為我報道第一單新聞就係自己住個區噚晚其中一條連儂牆發生咗一單斬人案，仲話受傷嘅其中一個女仔情況比較嚴重。作為同你同一區嘅街坊，多謝你保護連儂牆，亦希望你快啲好番！

噚日見個市升勢火紅火綠咁恒指牛(53378)，可借搵極都搵唔到位入。而承如噚日所講，拆5分鐘圖見恒指喺下半場1點5分，SlowSTC(14,3)由嚴重超買落到去超買位，但兩線仍然都係「6」字頭，嚴格嚟講呢個唔係平時做trade時應該入市嘅位；但如果見到個市升勢咁強又唔入返隻牛/Call，似乎有啲「走寶」嘅感覺，於是你可能見到大約係2點15分，見5分鐘圖上SlowSTC(14,3)再次落去「6」字頭呢啲位時，就放咗隻(53378)落場，按按時高低位做過$0.066/$0.0065，平均價就係$0.0655。

不過，如果再有耐性啲嘅話，喺噚日噚收市前15分鐘，恒指5分鐘圖lowSTC(14,3)落到去真正嘅超賣水平，而當時(53378)高低位做過$0.068/$0.064，平均買入價係$0.066。

早買Day trade做到就固然係好啦，但如果揸過夜，諗住今日恒指高開就走嘅話，可能對今朝個市有啲失望。恒指今朝微跌35點，開市幸26256點後下行，截至依家10點9分(林鄭啱啱講完嘢走呢一刻)，恒指最低做過26149點，跌142點；至於高位就做過26347點，一度倒升56點。而現價26285點，跌5點。按目前恒指5分鐘圖上，喺10點5分至10分SlowSTC(14,3)上到超買位時，(53378)當時做緊$0.071/$0.065，平均賣出價都係$0.068，當然啦，實際上計落去有得執就更係執咗先啦，只係用平均價去計，兩格水位似乎未夠喉。

好快睇埋恒指牛熊證街貨圖，本來博今日會見重近熊，近熊26300至26399點得86張期指，重熊要數到26500至26599點，有776張期指。至於下方牛證有七層係全數新增，最貼價就係25900至25999點，呢度有相當於349張期指。睇圖係見熊證街貨多於牛證；至於牛熊街貨中間位就係(26300+25999)/2=26149.5，依家10點25分，恒指做緊26240點，牛證似乎仍有較大勝算，(53378)仍然喺手嘅可以揸住，搵位走；放咗或者無嘅就小注恒指牛(53508)，收回價25824點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約52倍，兼成交活躍。仍然吼恒指5分鐘圖見超賣先好落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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