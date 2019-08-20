香港財經 港股直擊

摩根士丹利將香港GDP增長預測從1%下調至負增長0.3%，因為貿易緊張局勢、動盪和較高利率。

大摩分析師發表報告指出，今年第三季增長率料將按年下跌1.5%的10年低位。

報告表示，恒生指數和MSCI香港指數的下跌空間繼續超過上行空間，預料恒指在今年晚些時候的「不利情況」中，可能會跌至21500點，並將明年6月恒指在24400點視為基本情況，料在全球經濟衰退中，恒指會跌至17600點，呼籲投資者應該採取守勢。

大摩又指，資金外流可能推動港元兌美元滙率升至7.85，而且隨着總結餘減少，Hibor將更加波動。雖然對美元和港元之間的聯繫滙率制度保持信心，但預計港元遠滙點將在一段時間內超過7.85。

對於本港房地產前景，大摩預料，未來9至12個月房地產價格的跌幅可能最多達10%。同時，考慮到香港經濟進一步惡化的壓力和房地產價格的下跌，該行下調香港地產行業評級至與大市同步。

大摩預計，明年首季住宅價格將從今年6月的峰值下滑至10%，今年第三季和第四季度房地產零售銷量將分別下滑13%和8%。

該行提到，人民幣貶值、全球貿易緊張局勢和當地事件將會拖累當地消費和旅遊消費。至於資產負債表強勁、股息收益率高，且有潛在回購的公司相對較好，看好恒隆地產(00101)、太古地產(01972)、新鴻基地產(00016)。