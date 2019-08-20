港股直擊 即巿股評

憧憬全球主要經濟體推出刺激措施支持經濟，歐美股市持續造好，港股累彈1010點後，ADR預示今早或低開近百點。

隔晚美股三大指數集體收漲，道指升249點或0.96%報26135點；標普500漲1.21%報2923點；納指漲1.35%報8002.81點。科技股領漲，蘋果漲近2%。中概股多數收漲，阿里巴巴漲2.1%，京東漲0.9%，百度漲7.8%；新浪漲15.4%，微博漲14.1%，新浪漲15.4%，兩者二季度財報好於預期。

特朗普呼籲美聯儲盡快減息1厘，以幫助支持全球經濟。不過，波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫在接受採訪時表示，進一步減息可能會使下一次經濟衰退更加嚴重，而且使美聯儲在必要時沒有多少彈藥來應對危機，他認為現在沒有必要採取進一步行動。

市場普遍預計，美聯儲將在9月17日至18日的議息會議上再次減息。與此同時，本周五至周日(8月23至25日)全球央行年會將在美國懷俄明州傑克遜霍爾舉行，本次年會的主題是《貨幣政策面臨的挑戰》，聯儲局主席鮑威爾將在會上發言，或會引發金融市場震動。

那邊廂，德國計劃推出財政刺激政策，該計劃旨在提振德國國內經濟和消費支出，防止大規模失業。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.36元，較本港收市低0.59元；騰訊(00700)ADR收報335.3元，低1.5元；國壽(02628)ADR收報18.34元，低0.04元。紐約期油升逾2%，「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.56元，高0.1元；中石油(00857)ADR收報3.88元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報4.7元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.12元，低0.13元；聯通(00762)ADR收報7.65元，低0.16元；中電信(00728)ADR收報3.52元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26196，較周一恒指收市低94點或0.36%。恒指昨日午後最多飆升622點，收報26291，升557點或2.2%；四日累彈1010點或4%，一舉抽穿十天線(25796點)及二萬六關。

焦點股份

長實集團(01113)：公布擬以每股現金代價850便士收購於英國倫敦交易所上市的Greene King集團全部已發行股本及將發行股本，總代價約27億英鎊(約252億港元)。完成後，Greene King撤銷在英國上市地位。

大發地產(06111)：預期截至6月底止，中期利潤大幅增加至逾2.9億元(人民幣．下同)，去年同期利潤約500萬元。

美的置業(03990)：截至6月底止中期盈利17.69億元人民幣，按年增長20%。

精英匯集團(01775)：預期截至7月底止，全年股東應佔溢利按年減少50%至70%，去年同期盈利2588.3萬元。

藥明生物(02269)：中期盈利4.5億元人民幣，按年上升80.3%，每股盈利0.37元；不派中期息。

同程藝龍(00780)：截至6月底止中期盈利2.97億元人民幣，按年下跌54.35%。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有中華煤氣(00003)及華潤置地(01109)；另外，小米(01810)、海底撈(06862)、頤海(01579)、龍源電力(00916)、金山軟件(03888)、郵儲銀行(01658)、萬科企業(02202)之業績亦受券商關注。