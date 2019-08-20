今日 08:53
重要通告
港股直擊
浩澤淨水(02014)公布於截至6月底止上半年，溢利為9418.1萬元(人民幣．下同)，按年增加21.3%。每股盈利4.51分。不派息。
期內收入8.63億元，按年上升8.13%。
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