即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普於當地時間8月1日在Twitter表示，由9月起向餘下3000億美元中國貨加徵10%關稅，其後中國暫停內地企業購買美國農產品；與此同時，人民幣「破7」，美方隨即把中國列為滙率操縱國「回敬」。

當市場仍在注視中美雙方是否會再度出招交鋒，美國貿易代表處上周二(13日)發表聲明，豁免3000億美元清單中的部分產品加徵關稅，部分產品「加稅」則延至12月才實施。中美貿易戰突然降溫，刺激美股主要指數顯著反彈。

然而，翌日美國10年期國債孳息挫至較2年期低，自2007年以來首次呈「倒掛」現象，兼且30年長債孳息跌穿2厘，見歷史新低，觸發市場憂慮美國即將陷入經濟衰退的機會大增，道指、標普500指數、納指當日最多暴挫3.08%、2.96%、 3.16%，三大指數收市都接近全日低位，道指急瀉800點(3.05%)。

近期美股三大指數對利好或利淡消息均十分敏感，除了顯示短期後市不明，更值得注意的是，美股對壞消息反應尤其「過敏」，反映現水平欠缺上升動力。

本周五(23日)美國時間早上10時左右，聯儲局主席鮑威爾將於傑克森霍爾(Jackson Hole)環球央行年會發表演說，相信鮑威爾到時無可避免要為他在7月底表示減息0.25厘是「周期中的調整」(mid-cycle adjustment)作進一步闡釋。而鮑威爾的言論，將成短線推升或推跌美股的「催化劑」。

港股方面，恒指昨天裂口高開260點後繼續穩步向上，午後曾見26356點，收報26291點，勁漲557點(2.17%)，收復早於7月26日失守的10天線。

EJFQ系統內反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五仍處於73.6%的相當高水平；自8月8日觸底、代表強勢股買盤的強勢股指數，亦挫至5.6%嚴重偏低位置，但恒指「神奇地」連續兩日顯著造好。不過，附【右圖】所見，恒指在本月初連續兩個交易日大裂口下跌，其中8月2日主板錄得1143億元成交，是6月21日以來最高；8月5日成交額亦多達995億元，顯然部分投資者已出現恐慌拋售。

到了8月6日，恒指裂口大幅低開，最後卻可從低位彈升逾600點，形成一支成交額高達1226億元的「大陽燭」；類似情況上周四再度出現，恒指「大陽燭」同樣有大成交配合，反映月初不計價散貨的情況已告一段落。

如果恐慌性拋售完結沒有偏離事實，恒指有機會挑戰TrendWatch下降通道中軸阻力，即約26780點位置。

信報投資研究部

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