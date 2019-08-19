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今日 18:05 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨流入逾30億 掃建行工行 科技股

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港股連升四日，恒指高開260點，收復十天線，為全日低，之後反覆向上，午後最多更飆升622點，高見26356，尾市回順，恒指收報26291，升557點或2.17%，四日更累飆1010點或4%。

北水淨流入30.64億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，人民銀行改革利率機制，市場解讀即變相減息，內銀走勢相對落後，建行(00939)錄3.95億元淨入；工行(01398)有3.11億元淨入。另外，平保(02318)淨入7710萬元。券商全線急漲，中信証券(06030)有5643萬元淨買。

多隻科技股見北水流入，騰訊(00700)淨流入5.01億元；舜宇(02382)有6755萬元淨入；中興通訊(00763)有1.1億元淨買；比亞迪電子(00285)有5859萬元淨入。

其他藍籌方面，友邦保險(01299)有2.51億元淨入；港交所(00388)有1.01億元淨入；中午公布中期多賺24%的石藥(01093)有2363萬元淨入；中國生物製藥(01177)有4851萬元淨入。

融創(01918)有4571萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、平保、港交所、舜宇、融創、中信証券、友邦及石藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、平保、中興、舜宇、比亞迪電子、建行、中生製藥、融創、友邦及港交所。

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