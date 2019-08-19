港股直擊 即巿股評

人行改革貸款市場報價利率，市場認為是另類減息，加上昨日本港示威活動未有爆發激烈衝突，港股延續上周連升三日氣勢，一度飆升六百點，四日更累飆1010點或4%，重上十天線(25796點)及二萬六關。

美股上周五三大指數齊飆，推動恒指高開260點，報25994點，開市已升穿十天線，亦是今日低位所在，隨後大市反覆向上，午後最多更飆升622點，高見26356，尾市回順，但仍能挨近26300點收市。恒指收造26291，升557點或2.17%；國企指數收造10109，升144點或1.45%，大市成交966.32億元，比上周五增5.6%。

整體大市上升比例69%，下跌比例為31%。

即月期指收報26191，升559點，低水101點，成交有16.01萬張。

上證全日收造2883，升2.1%，深成指升2.96%，收造9328。

藍籌股僅四隻下跌，餘下全線造好。騰訊(00700)升3.2%；友邦(01299)漲2.9%；滙控(00005)揚2.6%；中移動(00941)升0.3%；建行(00939)走高0.7%；平保(02318)升1.6%；石藥(01093)半年多賺25%，收漲4.2%；九置(01997)為包尾藍籌，收跌1.5%。

焦點板塊

深圳大灣區概念股：深圳獲中央支持建立「先行示範區」，一眾深圳概念股炒上外，連帶大灣區概念股亦炒上。龍光地產(03380)飆6.9%；時代中國(01233)炒高8%；雅居樂(03383)彈升6.4%；佳兆業(01638)爆升14%；碧桂園(02007)彈升5.8%；合景泰富(01813)急揚6.3%；深圳國際(00152)飆升7.7%；深控(00604)大升11.2%；花樣年(01777)急升10.3%。

國指新貴：國指加入5隻新貴，旺旺(00151)飆升6.6%，也是表現最好藍籌；吉利(00175)升2%；復星國際(00656)升3.8%；中國太平(00966)升2.2%；融創(01918)揚5.2%。遭剔出的東風(00489)仍升1.5%；中國信達(01359)升3.4%；廣汽(02238)漲2.7%；中國華融(02799)升2.7%；華泰證券(06886)升5.7%。

內地券商股：A股舞高，券商股亦有運行，中信証券(06030)彈升6%；海通(06837)飆6.1%，跑贏一眾國指成分股；中國銀河(06881)漲5.8%；申萬宏源(06806)急升7.5%；中信建投(06066)抽升6.8%；廣發(01776)漲5.1%。

金礦股：市場風險胃納回升，金價回落，現貨金跌至1500美元徘徊，金礦股逆市受壓。招金礦業(01818)跌4.7%，更錄四連跌；紫金(02899)跌1%；中國黃金國際(02099)下滑0.4%；SPDR金ETF(02840)降0.7%；金價跌也累銀價受壓，對銀價敏感的中國白銀(00815)，收市也挫8.5%。

焦點股份

微盟集團(02013)：中信証券發表報告，首次給予微盟集團「買入」評級，目標價6元，全日大升15.8%，成交有1.1億元。

興業太陽能(00750)：停牌超過五個月後今早復牌，收市插26.3%，成交有1670萬元。集團去年業績由盈轉虧6.79億元人民幣，而獨立核數師安永會計師事務所亦對興業太陽能持續經營能力有重大疑問。

優源控股(02268)：今早低開1仙後，突遭洗倉，曾瀉88.2%，見0.225元，之後中途停牌。停牌前報0.26元，瀉86.3%，成交額3740萬元。