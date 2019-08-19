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今日 16:12 即巿股評 港股直擊

【短線出招】滙控牛食糊

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今日港股勁升逾五百點，較上周五夜期及ADR明顯好，可見周末期間的利好消息，包括人行改革貸款市場報價利率(LPR)；國務院發布支持把深圳建設成「先行示範城市」，再加上昨日過百萬和理非市民大遊行未引來衝擊事件，均利好市場氣氛。

恒指一舉升穿10天線後，下站睇8月5日下跌裂口26868。我對中期港股仍然審慎，華為出口禁令今日到期，全開綠燈機會不大；9月中美貿易談雖有望如常進行，但只是透過電話方式進行，難寄厚望，再者特朗普已把香港問題與達成貿易協議掛鈎，未來仍充滿變數，特別是10月1日前後。

筆者在港股技術極低殘當日(8月13日)收市後，設計了博反彈的入市框架，選14天RSI低於20的恒綜成分股，預測PE及PB至少要較中位數低1個標準差以上，預測息率要有5厘以上，結果篩到長和(00001)、新地(00016)、新世界(00017)、中石化(00386)、中銀香港(02388)及中行(03988)，50萬元平均分布，最新回報已近7%，跑贏恒指。

最難是沽出原則，我定了14天RSI升至50止賺，目前六隻股份，盤中RSI都未見升到50水平。

滙控(00005)牛證(52896)上周四收市前買，上周五已打平，今日大升23.7%，食糊。

羅崇博 (杜比)

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