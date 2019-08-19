即巿股評 港股直擊

美股上周五反彈，而港股連續三日靠穩回升，今早發力狂彈，恒指高開260點，報25994點為半日低位，開市後二萬六關迅速收復，其後升幅持續擴大，一度升504點，見26239點。中午恒指報收26216點，升482點；國指則報10100點，升136點，萬點大關收復。

啱啱過去周末，香港總算有一刻平靜，口痕友話係和平訴求促成今日港股反彈，講真阿Man當係笑話一笑置之，港股今日反彈除咗係外圍股市功勞之外，港股踏入八月以嚟，恒指已跌咗超過3000點，出現技術反彈亦好合理。尤其上周出現咗雙日轉向，連續兩日港股都從低位抽升，兼且成交亦有增加配合，反彈勢頭形成。今日恒指已成功突破10日線(25788)首個反彈阻力，至於能否進一步向20日線(26826)挑戰，似乎言之尚早，皆因8月5日所遺下嘅巨大下跌裂口底部喺26500點左右，裂口底部則喺26868點，要回補呢個巨大裂口仍有一定難度，亦會喺暫時反彈將遇到嘅第一個阻力。

藍籌重磅股方面全線回升，騰訊(00700)反彈力度唔算好大，因為騰訊派完第二季成績表後，未見大行唱好，反而公司自己打定輸數，表示下半年廣告收入或受經濟環境影響，增長或減少，股價今日半日僅彈1.8%，反彈阻力為335至340元。而快公布業績嘅友邦(01299)則升2.6%，預期友邦業績應該唔錯，可隨大市繼續反彈。

上周恒指服務公司公布指數執位，其中中國旺旺(00151)被娋入國指，半日升6.4%。至於舜宇(02382)重上紅底股，半日升5%。而其餘另外四隻國指新貴，包括吉利(00175)、復星國際(00656)、中國太平(00966)及融創(01918)分部炒高。而被剔出嘅東風(00489)、中國信達(01359)、廣汽集團(02238)、中國華融(02799)及華泰證券(06886)暫時未受影響，全部跟大市反彈。不過九倉置業(01997)及新世界(00017)卻分別跌2%及1.9%，為半日最差兩隻藍籌。

受中央支持深圳建「中國特色社會主義先行示範區」，深圳概念股乘機落鑊，大灣區概念股亦炒上，升幅閒閒地超過半成，當中以深圳為主要土地儲備嘅佳兆業(01638)，半日更爆升14%。

對於今次反彈，阿Man認為仍有變數，暫時唔可以話港股已見底，由於中美貿易談判仍得繼續，能否解決亦存不明朗因素，尤其係過往一直未對香港近日政治事件及社會運動未有發表任何意見嘅侵侵，上周突然將香港嘅事綑綁至中美貿易談判上，令事件變得更為複雜。目前阿Man建議仍未減磅嘅投資者，好趁反彈減磅，再執一執個投資組合，目前仍然係以多持現金為上策，另外黃金繼續係下半年可維持強勢。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)