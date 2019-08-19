港股直擊 即巿股評

人行改革利率機制，市場解讀即變相減息，加上憧憬中美貿易戰緩和，同時昨日本港示威活動未有爆發激烈衝突，港股承接上周三連升的氣勢，今早曾飆逾五百點，突破十天線(25789點)，同時重返26200關。

美股上周五三大指數齊飆，推動恒指高開260點，報25994點，開市已升穿十天線，亦是今早低位所在，隨後大市反覆向上，最多升504點，高見26239，臨近午市升幅收窄，但仍企在26200上收市。恒指半日收造26216，升482點或1.87%；國企指數半日造10100，升136點或1.37%，大市成交515.92億元。

A股今早向好，滬指升1.5%；深成指升2.4%。

藍籌股僅四隻下跌，餘下全線造好。騰訊(00700)升1.8%；友邦(01299)與滙控(00005)各升2.6%；中移動(00941)升0.8%；建行(00939)走高0.9%；平保(02318)升1.7%；九置(01997)為包尾藍籌，半日跌2.1%。

焦點板塊

深圳大灣區概念股：深圳獲中央支持建立「先行示範區」，一眾深圳概念股炒上外，連帶大灣區概念股亦炒上。龍光地產(03380)飆5.8%；時代中國(01233)炒高6.9%；雅居樂(03383)彈升8.1%；佳兆業(01638)爆升14%；碧桂園(02007)彈升5.6%；合景泰富(01813)炒高8.1%；深圳國際(00152)飆升6.9%；深控(00604)大升12.4%；花樣年(01777)升一成二。

國指新貴：國指加入5隻新貴，旺旺(00151)飆升6.4%，也是表現最醒藍籌；吉利(00175)升1.1%；復星國際(00656)升4.3%；中國太平(00966)升3%；融創(01918)炒高7.2%。遭剔出的東風(00489)仍升0.9%；中國信達(01359)升3.4%；廣汽集團(02238)漲1.3%；中國華融(02799)升3.5%；華泰證券(06886)升4.8%。

內地券商股：A股舞高，券商股亦有運行，中信証券(06030)彈升6.6%，跑贏一眾國指成分股；海通(06837)飆5.6%；中國銀河(06881)漲5.5%；申萬宏源(06806)急漲6.6%；中信建投(06066)抽升6.8%；廣發(01776)漲4.7%；華泰(06886)也升4.8%。

焦點股份

興業太陽能(00750)：停牌超過五個月後今早復牌，半日插33.3%，成交有1090萬元。集團去年業績由盈轉虧6.79億元人民幣，而獨立核數師安永會計師事務所亦對興業太陽能持續經營能力有重大疑問。

優源控股(02268)：今早低開1仙後，突遭洗倉，曾瀉88.2%，見0.225元，之後中途停牌。停牌前報0.26元，瀉86.3%，成交額3740萬元。

康哲藥業(00867)：半年多賺22%，同時附屬公司與印度Sun Pharmaceutical Industries就其7個仿製藥產品簽訂許可協議，中午急升12.9%，成交有7781萬元。