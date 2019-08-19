中銀航空租賃(02588)半年多賺8%，同時派息也提高8%，推動股價一度高見69.6元，揚5.9%，現造69.1元，仍升5.1%，成交金額1585萬元。
集團公布，上半年股東應佔溢利3.21億元(美元‧下同)，按年增長8.1%。每股盈利0.46元，中期息派0.1388元，也升8%。
同系中國銀行(03988)則升1%；中銀香港(02388)更彈升4.1%。
至於對手中國飛機租賃(01848)亦向好，現升1.6%。
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集團公布，上半年股東應佔溢利3.21億元(美元‧下同)，按年增長8.1%。每股盈利0.46元，中期息派0.1388元，也升8%。
同系中國銀行(03988)則升1%；中銀香港(02388)更彈升4.1%。
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