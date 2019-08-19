即巿股評 港股直擊

上周港股繼續受本地及外圍消息帶動先跌後回穩，恒指上周一反彈至26069點的全星期高位，到周四曾跌至低見24899點的今年1月3日以來最低水平，最後收報25734；全周跌了205點或0.79%，自5月以來，再度錄得連跌四周的今年最差表現。

由於反修例示威活動影響機場運作，機管局上周二（13日）下午再次宣布暫停所有航班登記服務，恒指受壓跌至25281點的接近全日最低水平收市，老徐的即月25800點shortput，在指數明顯跌穿25397水平後已執行止蝕，這次並非參考EJFQ指標、基本上由感性或一時衝動所驅使而開倉（見8月7日「搏拳實錄」）的「教訓」是損失210點期權金。

不過，就在老徐執行止蝕當晚，外電報道，美國改變早前針對中國的加徵關稅計劃（美國總統特朗普兩周前在Twitter宣布，9月1日開始對餘下3000億美元中國貨加微10%關稅），豁免清單中的部分產品加徵關稅，部分產品則延至12月才開始徵稅。中國商務部則指出，副總理劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財長努欽（Steven Mnuchin）通話，就美國的新一輪加徵關稅措施提出嚴正交涉，雙方約定未來兩星期內再次通話。

中美貿易爭拗僵局突然出現轉機，刺激恒指夜市即月期貨爆升，在夜期升至約25640點時，老徐心想恒指短線有很大機會補回大部分甚至升穿13日的下跌裂口（25824和25616點），按捺不住再次沽出25800點行使價的即月put，收取452點期權金。

然而，上周三恒指大幅高開430點，收市僅微升20點。翌日更因為隔晚美國30年期國債孳息首次跌穿2厘水平，兩年及10年期的孳息更出現「倒掛」，引發市場憂慮國經濟衰退，拖累恒指開市即失守25000點的心理大關。雖然恒指終於能夠「拗腰」倒升193點或0.7%收市，但經此一嚇，老徐立即檢視EJFQ指標，希望為這次基於中美貿易戰降溫消息而建立的shortput找到支持。

首先，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，自8月1日升穿反映強勢股買盤的強勢股指數以來仍未有明顯回調跡象，但強指似乎已在8月8日3.3%的極其偏低水平開始止跌。值得一提的是，恒指上周四以「大陽燭」倒升收市，並有966億元的逾一周的大成交額配合；有趣的是，恒指對上一次剛在8月6日形成「大陽燭」，當天更錄得1226億元的超過兩個月的最大成交，或代表恒指跌穿約26000至26300點過去半年累積的成交量密集區，已見到市場出現投機撈底博反彈的動作。

路透日前引述消息報道，華府將延長今天（19日）到期的豁免美國企業向中國電訊設備商華為出口的限制禁令，加上香港機場較早前發生示威者非法禁錮兩名內地人士事件後，暴力示威活動有明顯收斂跡象，老徐炒消息的short put，應會令本月「搏拳」戰績執番身彩。

老徐