國指新貴復星國際(00656)據報減持青島啤酒(00168)。青啤今早市前錄一手3000萬股成交，每股作價50.86元，總作價約15.26億元。
復星國際曾升4.5%，見9.72元，現升4.4%，成交額1.05億元。
青啤跑輸大市，低開後曾挫2.7%，及後倒升1%，最新回軟跌0.4%。
路透旗下IFR引述消息人士稱，復星國際及旗下公司尋求以每股50.86元至51.65元，出售青島啤酒3000萬股H股。
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復星國際曾升4.5%，見9.72元，現升4.4%，成交額1.05億元。
青啤跑輸大市，低開後曾挫2.7%，及後倒升1%，最新回軟跌0.4%。
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