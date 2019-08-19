港股直擊 即巿股評

國指新貴復星國際(00656)據報減持青島啤酒(00168)。青啤今早市前錄一手3000萬股成交，每股作價50.86元，總作價約15.26億元。

復星國際曾升4.5%，見9.72元，現升4.4%，成交額1.05億元。

青啤跑輸大市，低開後曾挫2.7%，及後倒升1%，最新回軟跌0.4%。

路透旗下IFR引述消息人士稱，復星國際及旗下公司尋求以每股50.86元至51.65元，出售青島啤酒3000萬股H股。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。