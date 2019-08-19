即巿股評 港股直擊

上個星期五(8月16日)見恒指牛熊證街貨圖上，基於經過兩日反彈之後，恒指現價亦上返去接近熊證街貨區嘅同時，愈反彈就愈多資金買近熊博見轉角；按本身大市下行嘅大方向，會否風水輪流轉，向重街貨熊證出發？

果然上星期三至五呢三粒一齊嘅「早晨之星」見效，今朝恒指開市裂口高開260點，報25994點後一支箭係咁標上去，截至9點50分，恒指最高做過26180點，升446點，而依家就回返少少，做緊26080點，升346點；10天線(25766點)同26000點一早收復返。

至於上個星期提及過嘅煤氣(00003)，今日亦隨市造好，由上星期一(12日)開始，經歷完「三飛烏鴉」之後，再有「三個白武士」接力；另一個角度睇由上星期三至五都見「早晨之晨」，咁完美嘅技術分析，絕對可以screen cap放喺參考書裡面做例子。

開恒指牛熊證街貨睇先，頭三層熊證街貨今早已經全數被打靶，最貼嘅係26100至26199點，呢度有相當於573張期指，但按恒指最高見過26180點計，其實呢一層已經嘅街貨已經所剩無幾，再上嘅26200至26299點，暫時見都只係得314張期指；又咁講，今日個市再反彈，相信會引到資金再次入近熊博掉頭，到時熊證街貨又重咗，咁你明我講乜啦。

再開埋恒指日線圖，下方SlowSTC(14,3)%K線明顯低位升穿%D線，發出利好訊號，同時14RSI亦低位掉頭上升，DMI嘅+DI同-DI差距亦見收窄，唯獨見ADX掉頭向下，暗示大市升勢未必夠力。

陰陽燭圖上見8月6日同上星期四(15日)生咗兩個低位出嚟，咁啱就生成咗個「雙底」，而今日彈升又啱用咗呢個裂口去升穿咗條頸線。

早兩日同音樂人周博賢吹水時佢話：「黎明來臨前夕係特別黑暗」，果然無錯，上個星期四連25000點都無埋嘅時候，不知有幾多個whatsapp彈出嚟話要走貨；既然都曙光初現，恒指牛(53378)，收回價25618點，同現價有逾600點差距，槓桿比率約49倍適合day trade，一如以往吼恒指5分鐘圖見超賣時入貨。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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